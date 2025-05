5 osób zajmujących się procederem prania pieniędzy zatrzymanych Data publikacji 16.05.2025 Powrót Drukuj Policjanci z KWP w Łodzi wspólnie z funkcjonariuszami z pięciu garnizonów z terenu kraju, zatrzymali 5 osób w wieku od 29 do 55 lat i przeszukali 28 lokalizacji. Działania te były realizowane na podstawie postanowień wydanych przez Prokuraturę Regionalną w Łodzi i są kontynuacją czynności z maja 2024 roku. Prokurator przedstawił zatrzymanym zarzuty dotyczące m.in. prania brudnych pieniędzy poprzez legalizowanie środków pieniężnych w łącznej kwocie co najmniej 8.100.000 zł, pochodzących z wyłudzenia wielomilionowych dotacji od jednostek samorządu terytorialnego.

Policyjne rozpracowanie tego rodzaju przestępczego procederu dotyczącego prania pieniędzy jest niezwykle skomplikowane. Demaskowanie sieci korupcyjnych powiązań i zależności wymaga od pracujących nad sprawą stróżów prawa dużego zaangażowania i doskonałej znajomości „policyjnej kuchni”. Kolejne uderzenie w zorganizowaną grupę zajmującą się tym procederem zaplanowano na 13 maja 2025 roku, kiedy to funkcjonariusze Wydziału dw. z Korupcją KWP w Łodzi, przy udziale funkcjonariuszy z KWP w Gdańsku, Olsztynie, Białymstoku, Katowicach, KRP Warszawa I oraz 10 jednostek podległych KWP w Łodzi, zrealizowali czynności zatrzymania i doprowadzenia podejrzewanych osób na podstawie postanowień wydanych przez Prokuraturę Regionalną w Łodzi. Te czynności są kontynuacją sprawy wyłudzenia co najmniej 140 mln zł dotacji oświatowych (szczegóły TUTAJ), w trakcie których zatrzymano już łącznie 25 osób, w tym osobę kierującą grupą, osoby odpowiedzialne za werbowanie tzw . słupów do obsadzenia w roli prezesów zarządu poszczególnych spółek prowadzących szkoły niepubliczne.

Przedmiotowa realizacja przygotowana przez funkcjonariuszy Wydziału dw. z Korupcją KWP w Łodzi miała na celu ujawnienie ukrywanych składników majątkowych w 28 lokalizacjach na terenie pięciu województw: łódzkiego, mazowieckiego, podlaskiego, pomorskiego i warmińsko-mazurskiego oraz zatrzymanie osób zamieszanych w ten proceder. W zsynchronizowanych czynnościach brało udział kilkudziesięciu policjantów. Tego dnia funkcjonariusze zatrzymali 5 osób podejrzanych o pranie brudnych pieniędzy pochodzących z wyłudzonych dotacji oświatowych. W wyniku przeszukania pomieszczeń mieszkalnych i gospodarczych stróże prawa zabezpieczyli składniki majątkowe o łącznej wartości ponad 1,2 mln zł m.in. gotówkę, markową galanterię, zabytkowe oraz ekskluzywne samochody takich marek jak Jaguar, Mercedes, BMW czy Ferrari. Zabezpieczono również urządzenia do przeprowadzania zabiegów kosmetycznych o łącznej wartości około 470 tys. zł. Funkcjonariusze w trakcie przeszukania odnaleźli również zamknięty sejf, który również został zabezpieczony. W czynnościach brał udział biegły z zakresu poszukiwań i precyzyjnej lokalizacji obiektów ukrytych, z wykorzystaniem urządzeń geofizycznych typu georadar.

Prokurator przedstawił zatrzymanym osobom w wieku od 29 do 55 lat (1 mężczyzna i 4 kobiety) zarzuty dotyczące m.in. legalizowania środków pieniężnych w łącznej kwocie co najmniej 8.100.000 zł , pochodzących z wyłudzenia wielomilionowych dotacji od jednostek samorządu terytorialnego. Zarzuty obejmują okres między 2017, a 2024 rokiem. W stosunku do 4 podejrzanych prokurator zastosował dozór policji i poręczenia majątkowe. Decyzją sądu na wniosek prokuratora wobec 55-latka zastosowano areszt tymczasowy na okres 3 m-cy. Zatrzymanym grozi kara do 10 lat pozbawienia wonności.

podkom . Adam Dembiński

Ładowanie odtwarzacza...