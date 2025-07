Łódzka Policja rośnie w siłę – pierwsze półrocze 2025 z rekordowym naborem Powrót Drukuj Z każdym rokiem coraz więcej osób wybiera służbę w Policji jako drogę zawodową. Pierwsze półrocze 2025 roku potwierdza ten trend – zainteresowanie wstąpieniem do łódzkiego garnizonu jest najwyższe od lat, a liczba nowo przyjętych funkcjonariuszy znacząco przewyższa wyniki z poprzednich lat.

W okresie od stycznia do czerwca 2025 roku aż 941 osób złożyło dokumenty rekrutacyjne do służby w łódzkim garnizonie. To nie tylko znacznie więcej niż w analogicznym okresie 2024 roku, kiedy takich zgłoszeń było 694, ale też ponad dwukrotnie więcej niż w pierwszym półroczu 2023 roku – wtedy podania złożyły 423 osoby. Tak dynamiczny wzrost pokazuje, że formacja mundurowa, jaką jest Policja, przyciąga coraz szersze grono zainteresowanych, zwłaszcza młodych ludzi poszukujących nie tylko stabilnego zatrudnienia, ale również zawodowej satysfakcji i możliwości działania na rzecz społeczeństwa.

Co szczególnie istotne, zwiększona liczba kandydatów przekłada się również na realne wzmocnienie szeregów. W ciągu pierwszych sześciu miesięcy bieżącego roku do służby w województwie łódzkim przyjęto 139 nowych funkcjonariuszy. Już w najbliższy poniedziałek kolejne 70 osób rozpocznie służbę w Policji, co oznacza, że od początku roku aż 209 nowych policjantek i policjantów dołączy do formacji. Dla porównania – w pierwszym półroczu 2024 roku było to 89 osób, a w tym samym okresie 2023 roku – 161. Takie liczby nie pozostawiają wątpliwości: rok 2025 jest wyjątkowy i może mieć istotny wpływ na dalsze funkcjonowanie jednostek Policji w całym regionie.

Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że wzrost zainteresowania służbą to również efekt większej świadomości społecznej dotyczącej stabilności zatrudnienia i możliwości rozwoju zawodowego, jakie oferuje Policja. Dla wielu kandydatów istotne są jasne ścieżki kariery, dostęp do specjalistycznych szkoleń, a także atrakcyjne warunki socjalne i emerytalne. Jednak równie ważna jest gotowość do pełnienia służby z misją – poczucie, że podejmowane działania mają realny wpływ na bezpieczeństwo lokalnych społeczności.

Dla łódzkiego garnizonu to nie tylko sukces liczbowy, ale także dowód na skuteczność prowadzonych działań rekrutacyjnych i rosnące zaufanie do formacji. Wciąż jednak nie ustaje potrzeba dalszego uzupełniania stanów etatowych – rekrutacja prowadzona jest w trybie ciągłym, a każdy, kto spełnia określone kryteria i chce poświęcić się służbie, ma szansę dołączyć do grona funkcjonariuszy.

Podsumowanie pierwszego półrocza 2025 roku to optymistyczny prognostyk na kolejne miesiące. Liczby mówią same za siebie – Policja województwa łódzkiego nie tylko umacnia swoje szeregi, ale też pokazuje, że zawód policjanta wciąż ma ogromne znaczenie społeczne i potrafi przyciągać ludzi gotowych działać na rzecz innych.



Myślisz o stabilnej, ciekawej, a przede wszystkim dającej satysfakcję pracy? Jeśli należysz do ambitnych i żądnych przygód ludzi, którzy swą przyszłość chcą związać z mundurem, nie zwlekaj! Złóż dokumenty już dziś! Szczegółowe informacje dotyczące procedury naboru znajdziesz na stronie: www.lodzka.policja.gov.pl