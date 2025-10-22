Policyjny śmigłowiec nad A2 – wakacyjne bezpieczeństwo pod szczególnym nadzorem Powrót Drukuj Dziś w godzinach 9:00–14:00 policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi prowadzili intensywne działania na autostradzie A2. Celem akcji było zwiększenie bezpieczeństwa podróżujących w czasie wakacyjnych wyjazdów oraz eliminowanie najbardziej niebezpiecznych zachowań na drodze. W działaniach wykorzystano nowoczesny śmigłowiec, będący jednym z najnowszych nabytków łódzkiej policji.

Okres wakacyjny to czas wzmożonego ruchu na drogach. Policjanci przypominają, że bezpieczeństwo podróżnych jest priorytetem, dlatego tak ważne jest egzekwowanie przepisów wobec tych, którzy stwarzają zagrożenie. W dzisiejszych działaniach na autostradzie A2 funkcjonariusze z grupy SPEED z KWP w Łodzi oraz policjanci ze Skierniewic, Łodzi i Łowicza, szczególną uwagę zwracali na kierowców pojazdów ciężarowych, którzy łamią przepisy dotyczące zakazu wyprzedzania na autostradzie. Tego typu manewry nie tylko utrudniają płynność ruchu, ale również stanowią poważne ryzyko dla wszystkich uczestników ruchu drogowego. W trakcie akcji kontrolowano również prędkość, stan techniczny pojazdów, a także trzeźwość kierujących. Policjanci prowadzili pomiary zarówno z wykorzystaniem radiowozów wyposażonych w wideorejestratory, jak i dzięki wsparciu z powietrza.

Kluczowym elementem dzisiejszej akcji był śmigłowiec policyjny – nowoczesna maszyna, która niedawno zasiliła flotę łódzkiej policji. Wyposażony w specjalistyczne kamery i systemy obserwacyjne Bell 407 GXi, umożliwia monitorowanie ruchu drogowego z powietrza w czasie rzeczywistym. Dzięki temu funkcjonariusze mogli natychmiast reagować na niebezpieczne zachowania kierowców, przekazując informacje do patroli naziemnych.



Działania prowadzone były w godzinach 9:00–14:00 na jednym z najbardziej uczęszczanych odcinków autostrady A2. W tym czasie policjanci ujawnili 37 wykroczeń w tym:

34 przypadki nieprawidłowego wyprzedzania przez kierowców ciężarówek,

2 przypadki używania telefonu podczas jazdy,

1 wykroczenie polegające na złym stanie technicznym pojazdu,



Policjanci apelują do kierowców, aby pamiętali, że droga to nie miejsce na brawurę. W czasie wakacyjnych wyjazdów warto zaplanować podróż, zrobić przerwę w trasie i dostosować prędkość do warunków na drodze.

/nadkom. Aneta Sobieraj/

