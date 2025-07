2. Bieg o Puchar Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi za nami! Powrót Drukuj Sport, rywalizacja i bezpieczeństwo, przyświecały II edycji Biegu o Puchar Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi, który odbył się w sercu Lasu Łagiewnickiego, w ramach Wojewódzkich Obchodów Święta Policji. Partnerem wydarzenia było Województwo Łódzkie. Patronat Honorowy nad przedsięwzięciem objął Marszałek Województwa Łódzkiego oraz Wojewoda Łódzki. Imprezie sportowej towarzyszył piknik, który promował bezpieczeństwo podczas wakacji i przybliżał specyfikę pracy służb mundurowych.

Druga edycja Biegu o Puchar Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi, zgromadziła w sobotnie przedpołudnie ponad 250 zwolenników sportowej rywalizacji. 26 lipca 2025 roku, na starcie stanęli zarówno doświadczeni biegacze, jak i amatorzy aktywnego wypoczynku.

Swoje sportowe ,,5 minut” miały również dzieci, w przygotowanych dla nich biegach towarzyszących na dystansach 500 i 1000 metrów, w dążeniu do zwycięstwa ani trochę nie ustępowały starszym zawodnikom. Najmłodsi biegli z zapałem godnym prawdziwych mistrzów, a uśmiechy na mecie były najlepszą nagrodą za ich wysiłek.

W samo południe, linię startową przekroczyli uczestnicy biegu głównego, mając do pokonania dystans 5 kilometrów. Duch walki o puchar szefa łódzkich policjantów poprowadził biegaczy po leśnych ścieżkach prosto do mety. Od samego początku tempo było niewiarygodne, zawodnicy nie szczędzili sił. Na ostatnich metrach rozegrała się emocjonująca walka o zwycięstwo, której nie powstydziłyby się profesjonalne zawody lekkoatletyczne.

Dla wielu uczestników nie liczył się jednak tylko wynik, ale sam udział, pokonanie własnych barier, wspólna integracja środowiska mundurowego i mieszkańców regionu. Każdy kto tego dnia stanął na starcie, mógł poczuć się wygranym, każdy otrzymał medal i swój pakiet startowy. Najlepsi zostali wyróżnieni w kategoriach ,,Policja” i ,,Open”, otrzymując puchary, medale i gratulacje z rąk I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji insp. Jarosława Rybki oraz Wiceprzewodniczącego NSZZP woj. łódzkiego podinsp. Pawła Cieska.

W kategorii ,,Policja” wśród mężczyzn najlepszy czas zdobyli:

1. Damian Skupiński

2. Marcin Jankowski

3. Jarosław Słok

Najlepsze w kategorii ,,Policja” kobiety okazały się:

1. Katarzyna Ostojska

2. Karolina Rzeźnik

3. Edyta Marciniak

W kategorii ,,Open” mężczyźni najszybciej na mecie pojawili się:

1. Łukasz Traczyk

2. Damian Kołaciński

3. Przemysław Stupnowicz

Kategoria ,,Open” kobiety wyłoniła zwyciężczynie z czasami:

1. Weronika Stachurska

2. Adrianna Ambroziak

3. Katarzyna Adamek

Przygotowano także nagrody specjalne. Puchar otrzymał również do Michał Worach, który zajął 35 miejsce, nawiązując do 35-lecia powstania NSZZP . Kolejna nagroda specjalna, tym razem za zajęcie 50 miejsca, przypominając 50-lecie powstania budynku KWP w Łodzi przy ulicy Lutomierskiej trafiła do Huberta Gadułki. Puchary otrzymały również Wiktoria Zabutnenko oraz Ireneusz Kozdroń za zajęcie kolejno 100 miejsca (upamiętniając 100 lat obecności kobiet w policyjnej formacji) oraz za 106 miejsce w biegu (nawiazując do 106. Rocznicy Powstania Policji Państwowej).

Wydarzeniu towarzyszył piknik poświęcony zasadom bezpieczeństwa podczas wakacji, gdzie nie zabrakło stoisk przygotowanych przez policjantów, oraz służby i instytucje dbające o bezpieczeństwo mieszkańców. Były stoiska Wydziału Prewencji z grami edukacyjnymi, miasteczko ruchu drogowego, policjanci Oddziału Prewencji Policji, Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Łodzi a także Wydziału Konwojowego, którzy prezentowali sprzęt służbowy wykorzystywany przez nich w codziennej służbie. Byli z nami funkcjonariusze Straży Miejskiej, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi. Przy stoisku doborowym policjanci wszystkim zainteresowanym zawodem policjanta, przybliżali poszczególne etapy rekrutacji do służby. Uczestnicy pikniku mogli też skorzystać ze specjalistycznych badań diagnostycznych, konsultacji i porad, przygotowanych przez pracowników Szpitala Kopernika i Szpitala Pirogowa w Łodzi oraz oferty prezentowanej przez Bank PKO.

Las łagiewnicki, stał się dzisiaj tętniącą życiem przestrzenią dla biegaczy, rodzin z dziećmi, oraz wszystkich, którym bliskie są aktywność fizyczna, integracja i tematyka bezpieczeństwa. Bieg o Puchar Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lodzi przyciągnął tłumy uczestników i kibiców, tworzą niepowtarzalną atmosferę łączącą sportową pasję ze społeczną misją.To był dzień pełen emocji, sportowego ducha i integracji. Dziękujemy wszystkim za udział.

Dagmara Mościńska