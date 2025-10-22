Zatrzymana 42-latka poszukiwana do głośnej sprawy napadu na biznesmena w 2021 roku Powrót Drukuj Policjanci z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi zatrzymali 42-letnią kobietę poszukiwaną listem gończym. Miała do odbycia karę 4 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności za udział w brutalnym napadzie rabunkowym zakończonym śmiercią pokrzywdzonego. Kobieta unikała odpowiedzialności karnej.

Zatrzymana kobieta była jedną z zatrzymanych w głośnej sprawie z 2021 roku, kiedy to w jednej z miejscowości w gminie Piątek w powiecie łęczyckim doszło do tragicznego w skutkach napadu na małżeństwo prowadzące działalność gospodarczą(o tej sprawie można przeczytać TUTAJ). Sprawcy zaatakowali 52-letniego mężczyznę oraz jego żonę w ich domu, bili i krępowali ofiary, a następnie uciekli, zabierając skradzione przedmioty. Ciężko pobity mężczyzna zmarł w szpitalu na skutek odniesionych obrażeń. W toku śledztwa policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi zatrzymali dwoje obywateli Ukrainy: 40-letniego mężczyznę i 38-letnią wówczas kobietę. Sąd wymierzył jej później karę 4 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności za współudział w rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Po zakończeniu postępowania i wydaniu wyroku kobieta nie stawiła się do odbycia kary i zaczęła się ukrywać. Funkcjonariusze z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób KWP w Łodzi od kilku tygodni prowadzili intensywne czynności operacyjne mające na celu ustalenie miejsca pobytu poszukiwanej. Analiza informacji oraz obserwacja środowiska doprowadziły ich do jednego z mieszkań na łódzkich Bałutach. W godzinach porannych 28 października 2025 roku policjanci przeprowadzili dynamiczne zatrzymanie. Kobieta była zaskoczona obecnością funkcjonariuszy, nie próbowała jednak uciekać ani stawiać oporu. Po potwierdzeniu jej tożsamości została przewieziona do jednostki Policji, a następnie osadzona w zakładzie karnym, gdzie odbędzie zasądzoną karę. Tego samego dnia policjanci zatrzymali również 39-letniego mężczyznę, byłego konkubenta poszukiwanej, który także ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości. Miał do odbycia karę 3 miesięcy i 15 dni pozbawienia wolności za paserstwo telefonu komórkowego. On również został przewieziony do aresztu. Dzięki zaangażowaniu funkcjonariuszy z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi kolejna osoba, która pozostawała poza zasięgiem wymiaru sprawiedliwości, trafiła tam, gdzie powinna – za więzienne mury.

/nadkom. Aneta Sobieraj/

Na filmie widać policjantów, którzy prowadzą zatrzymaną kobietę.