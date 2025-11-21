Kolejne osoby zatrzymane w związku z nierzetelnym wystawianiem faktur Data publikacji 21.11.2025 Powrót Drukuj Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą KWP w Łodzi, wytypowali kolejne 3 osoby biorące udział w procederze użytkowania poświadczających nieprawdę faktur VAT. Zarzuty usłyszeli dwaj mężczyźni w wieku 52 i 49 lat oraz 50-letnia kobieta. Odpowiedzą oni m.in. za posłużenie się poświadczającymi nieprawdę fakturami VAT oraz podanie nieprawdy w deklaracjach podatkowych. Zatrzymanym grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności.

W przedmiotowej sprawie, która ma swój początek w 2022 roku, realizowany był szereg czynności o których pisaliśmy TUTAJ . Policjanci na co dzień zajmujący się zwalczaniem przestępczości gospodarczej z KWP w Łodzi pod nadzorem Prokuratury Okręgowej nadal realizowali czynności w tej sprawie i wytypowali kolejne 3 osoby zamieszane w ten przestępczy proceder.

Do realizacji wydanych przez Prokuraturę Okręgową w Łodzi postanowień o zatrzymaniu i przymusowym doprowadzeniu, policjanci przystąpili 13 listopada 2025 roku. Wtedy to na terenie powiatu łódzkiego-wschodniego zatrzymany został 49-letni mężczyzna. Do kolejnego zatrzymania doszło 17 listopada 2025 roku na terenie Radomia. Wtedy to zatrzymany został 53-letni mężczyzna podejrzewany o udział w tym procederze. W sprawę zamieszana również jest 50-letnia kobieta. Wszyscy zostali przewiezieni do Prokuratury Okręgowej w Łodzi, gdzie usłyszeli zarzuty dotyczące m.in. posłużenie się poświadczającymi nieprawdę fakturami VAT oraz podania nieprawdy w deklaracjach podatkowych. Faktury dotyczyły rzekomego obrotu różnego rodzaju towarami oraz usługami. Z zebranego materiału wynika, że osoby podejrzane wystawiły w ten sposób ponad 100 faktur VAT na łączną kwotę ponad 10 mln zł. Funkcjonariusze podczas przeszukań zabezpieczyli w tej sprawie pieniądze w różnej walucie między innymi w złotówkach i euro, a także dokumenty w formie elektronicznej, nośniki danych, komputery i telefony.

Sprawa w dalszym ciągu ma charakter rozwojowy.