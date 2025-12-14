Czas nie uchroni przed odpowiedzialnością – kolejna akcja poszukiwawcza łódzkich policjantów Powrót Drukuj 17 i 18 grudnia 2025 roku na terenie całego województwa łódzkiego przeprowadzono szeroko zakrojoną, kolejną akcję poszukiwawczą, koordynowaną przez Wydział Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi. W działaniach uczestniczyli policjanci ze wszystkich komend miejskich i powiatowych województwa łódzkiego. W ręce funkcjonariuszy wpadł m.in. 51-latek poszukiwany za zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem, którego dopuścił się ponad 26 lat temu.

Celem prowadzonych działań było zatrzymanie osób ukrywających się przed wymiarem sprawiedliwości — zarówno tych poszukiwanych w celu ustalenia miejsca pobytu, jak i osób, wobec których wydano listy gończe. W ciągu dwóch dni funkcjonariusze dotarli do 161 takich osób, w tym 26 osób poszukiwanych na podstawie listów gończych.

Jednym z najważniejszych i najbardziej znaczących sukcesów tej akcji było zatrzymanie 51-letniego mężczyzny, poszukiwanego za zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem. Dotarli do niego policjanci z II Komisariatu Policji w Łodzi, realizując czynności w związku z dwoma listami gończymi, wydanymi przez Sąd Okręgowy w Łodzi oraz Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa, a także zarządzeniem o zatrzymaniu do odbycia kary pozbawienia wolności. Mężczyzna po 20 latach w więzieniu miał jeszcze spędzić za kratami 4,5 roku. Dzięki intensywnej analizie policjanci ustalili, że celowo zmieniał miejsca pobytu, aby uniknąć odpowiedzialności karnej za brutalne przestępstwo popełnione ponad 26 lat temu. Do zabójstwa doszło 27 lutego 1999 roku przy ulicy Piwnej w Łodzi, gdzie znaleziono ciało właściciela jednej z posesji. Sprawca zaatakował ofiarę, zadając jej liczne ciosy nożem, powodując rozległe obrażenia twarzy i tułowia. Przełom w tej sprawie nastąpił właśnie 17 grudnia 2025 roku, kiedy funkcjonariusze dotarli na jedną z posesji przy ulicy Brzezińskiej w Łodzi, gdzie odnaleźli poszukiwanego 51-latka. Na widok policjantów mężczyzna próbował uciec przez tylne wyjście posesji, jednak został zatrzymany. Po wykonaniu niezbędnych czynności procesowych trafił on do aresztu śledczego, gdzie odbędzie zasądzoną karę pozbawienia wolności.

Przeprowadzona akcja po raz kolejny potwierdziła, że ukrywanie się przed wymiarem sprawiedliwości nie pozwala uniknąć odpowiedzialności karnej. Nawet po wielu latach policjanci konsekwentnie wracają do spraw osób poszukiwanych, analizują zgromadzone informacje, weryfikują nowe tropy i wykorzystują dostępne narzędzia. Czas nie działa na korzyść osób, które decydują się na życie w ukryciu. Tego typu działania mają charakter cykliczny i są jednym z priorytetów Policji. Funkcjonariusze regularnie prowadzą skoordynowane akcje poszukiwawcze, pokazując, że nie ma bezpiecznych kryjówek, a konsekwentna współpraca jednostek z całego województwa przynosi realne efekty. Warto podkreślić, że działania policjantów nie ustają również w okresie przedświątecznym. Podczas gdy wielu mieszkańców regionu przygotowuje się do Świąt Bożego Narodzenia, funkcjonariusze nieprzerwanie realizują swoje zadania, dbając o bezpieczeństwo i egzekwując decyzje wymiaru sprawiedliwości. Każda osoba ukrywająca się przed organami ścigania musi liczyć się z tym, że prędzej czy później zostanie zatrzymana, niezależnie od pory roku czy upływu czasu.