Tam, gdzie liczy się każda sekunda. Kulisy szkolenia kontrterrorystów Powrót Drukuj 21 stycznia 2026 roku na terenie Liceum Mundurowego w Łodzi odbyły się ćwiczenia z zakresu przeciwdziałania aktom terrorystycznym w placówkach oświatowych. Policjanci doskonalili swoje umiejętności w zakresie działań bojowych. Udział w akcjach o najwyższym stopniu ryzyka wymaga ciągłego doskonalenia.

Aby służby mogły się lepiej przygotować na realne sytuacje kryzysowe i skutecznie chronić mieszkańców, przeprowadzone zostały dzisiaj ćwiczenia taktyczne. Działania Policji w związku z wystąpieniem sytuacji szczególnej o charakterze terrorystycznym w placówce oświatowej jakim jest liceum, przeprowadzone zostały poprzez zgranie wytypowanych do tego zadania jednostek i komórek organizacyjnych podlegających KWP w Łodzi, Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi oraz kadry nauczycielskiej Liceum Mundurowego. Celem ćwiczenia było m.in. podniesienie kwalifikacji zawodowych policjantów, doskonalenie umiejętności działania w sytuacji zagrożenia, opanowanie współpracy z innymi służbami oraz optymalizacja komunikacji wewnętrznej.

W ramach ćwiczonego scenariusza zasymulowano sytuację, w której dwie zamaskowane i uzbrojone osoby wtargnęły na teren szkoły. Policjanci przećwiczyli zarówno gotowość służb do udzielania pomocy rannym świadkom zdarzenia jak również proces uwolnienia przetrzymywanych zakładników z wykorzystaniem narzędzi jakimi są umiejętności negocjacyjne z porywaczami, a także siłowe zakończone obezwładnieniem napastników przez wyszkolony do tego typu działań oddział.

Podczas akcji czynny udział brali zarówno policjanci Oddziału Prewencji Policji w Łodzi, Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystecznego Policji w Łodzi oraz Kielcach, Zespół Negocjatorów Policyjnych KWP w Łodzi, a także uczniowie oraz nauczyciele Liceum Mundurowego w Łodzi.

Współpraca Policji ze szkołami mundurowymi została trwale wpisana w działania naszego garnizonu. Dzięki temu uczniowie mają nie tylko możliwość bliżej poznać specyfikę służby, ale również zgłębić policyjne tajniki działań taktycznych. Takie spotkania i ćwiczenia daja młodym ludziom praktyczne doświadczenie oraz inspiracje - być moż w przyszłości ktoś z nich zdecyduje się na służbę w naszej formacji.

Chcesz dołaczyc do nas? Więcej informacji znajdziesz TUTAJ

/Izabela Dalecka/