Policyjna precyzja na czterech kopytach. BEL-CANTO i BESMART z pierwszym atestem! Powrót Drukuj Dwa młode konie służbowe garnizonu łódzkiego - BEL-CANTO i BESMART - pomyślnie przeszły atestację I stopnia. Egzamin potwierdził ich przygotowanie do służby w Policji i otworzył kolejny etap szkolenia w Zespole Konnym Wydziału Prewencji KPP w Tomaszowie Mazowieckim.

5 lutego 2026 roku w siedzibie Zespołu Konnego Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Mazowieckim w Smardzewicach odbyła się atestacja I stopnia policyjnych koni służbowych rasy małopolskiej - BEL-CANTO i BESMART.

Konie, zakupione do służby w Policji przez garnizon łódzki, musiały spełnić szereg rygorystycznych kryteriów, w tym potwierdzony badaniami weterynaryjnymi bardzo dobry stan zdrowia. Do egzaminu zostały przygotowane przez policyjnych instruktorów jeździectwa zgodnie z programem kursu specjalistycznego w zakresie szkolenia młodych koni. Podczas atestacji policjanci - jeźdźcy zaprezentowali m.in.: pokonywanie przeszkód z użyciem konia, przejazd przez elementy wywołujące efekty dźwiękowe, posługiwanie się środkami przymusu bezpośredniego, legitymowanie osób oraz prowadzenie interwencji z konia, a także próby ogniowe. Konie zaliczyły postawione im zadania, dzięki czemu otrzymają atest pierwszego stopnia, który zezwala na użycie ich w ruchu miejskim o małym natężeniu i przy zabezpieczaniu imprez masowych o niskim stopniu ryzyka.

Obecnie w garnizonie łódzkim służbę pełnią również konie HUMUS, BAKER i JUNAT rasy małopolskiej oraz LUCJAN rasy śląskiej, użytkowane przez policjantów-jeźdźców z Zespołu Konnego. BEL-CANTO i BESMART czeka teraz kolejny etap szkolenia. Po jego zakończeniu uzyskają atest II stopnia, który umożliwi ich wykorzystanie do służby patrolowej w ruchu miejskim o dużym natężeniu oraz do działań w oddziałach i pododdziałach zwartych Policji, związanych z przywracaniem porządku publicznego.

kom . Edyta Machnik