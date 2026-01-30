Gotowi na działania z powietrza - wspólne ćwiczenia służb Powrót Drukuj Od 2 do 4 lutego 2026 roku w Łodzi odbyło się specjalistyczne szkolenie z udziałem policyjnych kontrterrorystów, jednostek Państwowej Straży Pożarnej oraz żołnierzy z Tomaszowa Mazowieckiego. Ćwiczenia realizowano z wykorzystaniem technik wysokościowych przy użyciu policyjnego śmigłowca Black Hawk Zarządu Lotnictwa Policji GSP KGP.

Celem przedsięwzięcia była wymiana doświadczeń oraz doskonalenie umiejętności służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, w szczególności w zakresie ewakuacji osób z miejsc trudno dostępnych. Szkolenie tego typu ma charakter cykliczny i stanowi element stałego podnoszenia kwalifikacji funkcjonariuszy przygotowywanych do działań w warunkach podwyższonego ryzyka.

W szkoleniu uczestniczyli funkcjonariusze Samodzielnych Pododdziałów Kontrterrorystycznych Policji z Poznania, Kielc, Gorzowa Wielkopolskiego i Warszawy, a także policjanci Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji „BOA”. Współdziałali z nimi żołnierze 25. Brygady Kawalerii Powietrznej z Tomaszowa Mazowieckiego oraz strażacy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 10 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi.

Policyjny Black Hawk to średni wielozadaniowy śmigłowiec transportowy o dużym zapasie mocy i znacznej prędkości przelotowej. Jest używany do zadań kontrterrorystycznych, transportowych oraz wspomagania działań służb ratowniczych. Do jego obsługi potrzebnych jest co najmniej 3 członków załogi, na pokład można zabrać do 13 podróżnych. Polska Policja posiada obecnie 5 maszyn tego typu stacjonujące w Warszawie.

Ćwiczenia z wykorzystaniem policyjnego śmigłowca pozwalają uczestnikom doskonalić umiejętności prowadzenia ewakuacji z miejsc trudno dostępnych. Jednocześnie wymagają precyzyjnej koordynacji, wysokiego poziomu przygotowania technicznego oraz sprawnej współpracy pomiędzy zaangażowanymi służbami. Te cechy mają kluczowe znaczenie dla utrzymania wysokiego poziomu gotowości służb i skutecznej realizacji zadań w sytuacjach kryzysowych.

Regularne szkolenia z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu, takiego jak śmigłowiec Black Hawk umożliwiają doskonalenie procedur, wzmacniają współpracę między służbami oraz przygotowują funkcjonariuszy do działań w warunkach jak najbardziej zbliżonych do rzeczywistych. Ich nadrzędnym celem pozostaje ochrona życia i zdrowia ludzi.

/Izabela Dalecka/