Czterech mężczyzn tymczasowo aresztowanych za włamanie do domu Powrót Drukuj Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Radomsku zatrzymali czterech mężczyzn podejrzanych o kradzież z włamaniem do domu jednorodzinnego na terenie powiatu radomszczańskiego. Do zatrzymań doszło przy wsparciu funkcjonariuszy Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi. Decyzją sądu wszyscy zostali tymczasowo aresztowani.

Do przestępstwa doszło w połowie grudnia 2025 roku. Sprawcy włamali się do domu jednorodzinnego, skąd skradli pieniądze oraz biżuterię. Bezpośrednio po zdarzeniu na miejscu pracowali policjanci oraz technicy kryminalistyki, wykonując niezbędne czynności procesowe.

Przez kolejne tygodnie śledczy z Komendy Powiatowej Policji w Radomsku prowadzili intensywne działania mające na celu ustalenie sprawców przestępstwa. Zebrany materiał dowodowy pozwolił na wytypowanie osób podejrzewanych o udział w tym zdarzeniu.

25 lutego 2026 roku na terenie województwa mazowieckiego przeprowadzono realizację, podczas której funkcjonariusze z Radomska byli wspierani przez policjantów Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi. W wyniku tych działań zatrzymano czterech mężczyzn w wieku 28, 42, 45 oraz 49 lat.

Podczas przeszukań policjanci zabezpieczyli blisko 40 gramów środków odurzających, między innymi marihuanę i mefedron, a także gotówkę. Narkotyki znajdowały się przy dwóch z zatrzymanych. Wszyscy usłyszeli zarzuty kradzieży z włamaniem. Dodatkowo dwóm mężczyznom przedstawiono zarzuty posiadania środków odurzających.

Po ocenie zgromadzonego materiału dowodowego sąd zastosował wobec całej czwórki środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

Za kradzież z włamaniem grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności. Dwóch podejrzanych będzie odpowiadać w warunkach recydywy, w tym jeden w warunkach tzw . multirecydywy, co oznacza możliwość zastosowania wobec nich surowszego wymiaru kary.

aspirant Dariusz Kaczmarek

