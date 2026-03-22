Policjanci zatrzymali sprawców pobicia 20-latka Skierniewiccy policjanci zatrzymali 6 mężczyzn – obywateli Ukrainy, odpowiedzialnych za pobicie 20- latka. Pokrzywdzony został zwabiony pod pretekstem spotkania przez swojego znajomego, jednak na miejscu czekali na niego zamaskowani napastnicy. Decyzją sądu 4 z nich najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie.

Zdarzenie miało miejsce 21 marca 2026 roku, w godzinach wieczornych. Tego dnia dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Skierniewicach, otrzymał zgłoszenie, z którego wynikało, że na jezdni leży młody mężczyzna, a w jego pobliży znajduje się otwarte auto. Z relacji świadka wynikało, że miało dość do awantury, której uczestnicy mówili ze wschodnim akcentem.

Natychmiast na miejsce wysłano patrol policji oraz medyków. Pokrzywdzony powiedział, że umówił się na ulicy Mickiewicza w Skierniewicach ze swoim znajomym jednak, gdy przyjechał na miejsce został zaatakowany przez zamaskowanych mężczyzn. Agresorzy, którzy wybiegli z zaparkowanych nieopodal pojazdów, bili i kopali 20- latka po całym ciele, a kilku z nich grożąc użyciem przedmiotów przypominających broń, zmuszali go do wykonywania ich poleceń.

Intensywne działania skierniewickich policjantów, w tym analiza zapisu z kamer monitoringu, doprowadziła do wytypowania osób odpowiedzialnych za to przestępstwo. Już następnego dnia po zdarzeniu, 5 mężczyzn, którzy brali w nim udział zostało zatrzymanych na terenie Rawy Mazowieckiej. Kolejne zatrzymanie miało miejsce w poniedziałek tj. 23 marca 2026 roku – wszyscy to obywatele Ukrainy w wieku 19-20 lat. W miejscach ich przebywania policjanci zabezpieczyli przedmiot przypominający broń palną, kastety oraz kominiarki.

Finalnie 4 podejrzanych usłyszało zarzuty pobicia, w tym 3 przy użyciu niebezpiecznego narzędzia. Wszyscy nie unikną również odpowiedzialności za przestępstwo zmuszania do określonego zachowania.

Czynności w tej sprawie prowadzą skierniewiccy śledczy pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Skierniewicach. Sąd, na wniosek prokuratora, zastosował wobec nich areszt na najbliższe trzy miesiące

mł. asp. Aneta Placek

