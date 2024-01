Gorące posiłki trafiły do osób potrzebujących. Nikt nie jest dla nas obojętny! Powrót Drukuj Zima wciąż nie odpuszcza, a kilkunastostopniowe mrozy to zagrożenie dla osób samotnych, nieporadnych życiowo. Dlatego w trosce o ich dobro działoszyńscy policjanci wspólnie z pracownikami MGOPS w Działoszynie oraz GOPS w Siemkowicach od kilku dni przekazywali gorące posiłki osobom w trudnych sytuacjach życiowych. „Pomagamy i chronimy” - to nie tylko hasło, ale i realne działanie!

Okres zimowy to czas, kiedy policjanci zwracają baczną uwagę na osoby potrzebujące pomocy. Sprawdzają miejsca, gdzie mogą przebywać osoby bezdomne, samotne, nadużywające alkoholu, nieporadne życiowo. Policjanci udzielają potrzebującym informacji, w jakich placówkach mogą znaleźć pomoc i schronienie, by bezpiecznie przetrwać zimę. Nikt dla nas nie jest obojętny, zwłaszcza teraz, kiedy na zewnątrz panuje duży mróz. Zawsze oferujemy pomoc tym, którzy jej potrzebują.

Oprócz takich działań dzielnicowi z Komisariatu Policji w Działoszynie wspólnie z pracownikami MGOPS w Działoszynie i Siemkowicach rozwozili osobom potrzebującym gorące posiłki. Dzięki wspólnej akcji jedzenie trafiło do kilkunastu osób najbardziej potrzebujących. Wszyscy dziękowali za smaczny posiłek, który niejednokrotnie był dla nich jedynym gorącym daniem w ciągu dnia.

Zwracamy się z apelem, aby nikt z nas nie był obojętny wobec tych, którzy zwłaszcza w okresie zimowym, mogą potrzebować naszej pomocy. Zwracajmy uwagę na osoby siedzące na ławkach lub leżące na chodnikach. Zainteresujmy się samotnymi sąsiadami. Wystarczy jeden telefon pod numer 112, aby uchronić kogoś od wychłodzenia i uratować czyjeś zdrowie, a nawet życie. Warto przy tym również skorzystać z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa i zakładki „osoba bezdomna wymagająca pomocy". Każde zgłoszenie sprawdzimy.