Policjanci zatrzymali sprawców kradzieży pojazdów i odzyskali skradzione samochody Wstecz Generuj PDF Drukuj Powiadom znajomego Funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Łasku zatrzymali trzech sprawców kradzieży samochodów. Policjanci odzyskali pięć pojazdów o łącznej wartości ponad 300 tysięcy złotych. Na wniosek Prokuratury Rejonowej w Łasku, wszyscy zatrzymani decyzją sądu zostali aresztowani na trzy miesiące.

Funkcjonariusze z wydziału kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Łasku od pewnego czasu zajmowali się sprawą kradzieży samochodów, do których dochodziło na terenie miasta. Żeby zapobiec podobnym zdarzeniom, na teren osiedli skierowano dodatkowe policyjne patrole. Dzięki podjętym działaniom w sobotę, 10 lutego 2018 r. około godziny 5:00 kryminalni na jednym z osiedli zauważyli samochód BMW, w którym siedział młody mężczyzna. Stróże prawa wylegitymowali 25-letniego mieszkańca województwa kujawsko - pomorskiego. Mężczyzna nie miał dokumentów od samochodu i nie potrafił wyjaśnić powodu swojej porannej wizyty w Łasku. W pojeździe funkcjonariusze znaleźli urządzenia służące do kradzieży aut, w tym specjalistyczne urządzenia elektroniczne i zagłuszacz sygnału GPS. Mężczyzna usłyszał zarzuty i na wniosek prokuratury z Łasku decyzją sądu został tymczasowo aresztowany. Kilka dni później kryminalni z Łasku wspierani przez funkcjonariuszy Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej w Łodzi zatrzymali kolejne osoby związane z tą sprawą: 32-letniego mieszkańca województwa kujawsko-pomorskiego oraz 47-latka z Łasku. W trakcie przeszukań stróże prawa zabezpieczyli m.in. urządzenia elektroniczne umożliwiające kradzieże pojazdów, tablet, telefony komórkowe, karty sim i kluczyki samochodowe. W trakcie prowadzonych działań policjanci odzyskali skradzione pojazdy: toyotę, trzy samochody bmw i lexusa utracone z terenu Częstochowy i Łasku. Wartość odzyskanego mienia oszacowano na ponad 300 000 złotych. Pozostali zatrzymani usłyszeli zarzuty kradzieży z włamaniem i na wniosek Prokuratury Rejonowej w Łasku postanowieniem sądu zostali tymczasowo aresztowani. Za kradzież z włamaniem grozi kara nawet do 10 lat pozbawienia wolności.