Rawscy policjanci zlikwidowali dwie wytwórnie podrobionych perfum Powrót Generuj PDF Drukuj Blisko 17 tysięcy flakonów podrobionych perfum, prawie 48 tysięcy gotowych opakowań, maszyny oraz matryce służące do nanoszenie podrobionych znaków firmowych na szklane opakowania zabezpieczyli policjanci z wydziału kryminalnego rawskiej komendy.

Policjanci kilka tygodni temu uzyskali informację dotyczącą działających na terenie województwa mazowieckiego wytwórni zajmujących się produkcją perfum z podrobionymi znakami towarowymi znanych firm. W ostatnich dniach funkcjonariusze przeszukali kilka posesji na terenie województwa mazowieckiego, gdzie w powiecie grodziskim i grójeckim zabezpieczyli blisko 17 tysięcy flakonów perfum oraz prawie 48 tysięcy opakowań opatrzonych podrobionymi znakami towarowymi znanych światowych marek. Policjanci zabezpieczyli również dwie maszyny oraz 144 matryce do nanoszenia oznakowań na flakony. Funkcjonariusze dokonali oględzin kryminalistycznych miejsc produkcji oraz przechowywania perfum a były to m.in. hale magazynowe i garaż. Z opinii specjalisty do spraw znaków towarowych wynika, że straty firm, których prawa do znaków towarowych naruszono wynosiły około 8 750 tys złotych.