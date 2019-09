Nowatorskie szkolenie koni policyjnych Powrót Generuj PDF Drukuj Policyjne konie oraz ich jeźdźcy z Zespołu Konnego w Smardzewicach, uczestniczyli jako pierwsi w kraju w nowatorskiej dla wszystkich służb mundurowych, szkole jeździectwa naturalnego - ,,Natural Horsemanship".

Pomysłodawcą i głównym organizatorem szkolenia był Komendant Powiatowy Policji w Tomaszowie Mazowieckim insp. Szymon Herman, który za aprobatą Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi nadinsp. Andrzeja Łapińskiego oraz przy wsparciu Dyrektora Lasów Państwowych w Łodzi jak również Nadleśniczych Nadleśnictw Smardzewice i Spała, zorganizował szkolenie jakie odbywa się w trzech edycjach. Jedna z edycji odbyła się w dniach 3-4 września 2019 roku na terenie Zespołu Konnego Ogniwa Ochronnego Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Mazowieckim na terenie Smardzewic.

Do poprowadzenia szkolenia został zaproszony autorytet w tej dziedzinie ceniony zarówno w kraju jak i za granicą, pan Andrzej Makacewicz będący twórcą polskiej Akademii JNBT - Jeździectwa Naturalnego bez Tajemnic, która szkoli ponad 800 koni rocznie.

"Natural Horsemanship", czyli jeździectwo naturalne, w odróżnieniu od powszechnie przyjętego jeździectwa klasycznego, oparte jest na wzajemnym zaufaniu jeźdźca z koniem. Bazuje również na profesjonalnych podstawach naukowych i wykorzystuje zarówno zasady biomechaniki jak również zaawansowanej psychologii, behawioryzmu i końskiej „mowy ciała”, czyli uwarunkowanych genetycznie a nie wyuczonych zachowaniach, których zrozumienie przez człowieka jest niezbędne do profesjonalnego wychowania i wyszkolenia konia, a także zachowania jego zdrowia. Ten rodzaj szkolenia znacznie ogranicza skutki ludzkich emocjonalnych reakcji, takich jak złość, niecierpliwość czy strach.

W odróżnieniu od dotychczas wszechobecnej w Polsce doktryny szkoły klasycznej efekt nie jest wynikiem systematycznego zmuszania konia do wykonywania określonych poleceń „na rozkaz” i przy użyciu bolesnych dla niego pomocy,lecz efektem budowania zaufania, zachęcania konia do pracy i zrozumienia, czego oczekuje jeździec.

Szkolenie to jest na tyle skuteczne, że w jego ostatecznym efekcie jeździec może bezpiecznie galopować bez wodzy a nawet siodła, bo to koń „pyta” jeźdźca, co ma zrobić. Metoda ta jest o wiele bardziej ekologiczna, przyjazna zwierzętom oraz szybsza i bardziej skuteczna, gdyż buduje trwałe pozytywne relacje zapewniające bezpieczeństwo i kontrolę na o wiele wyższym poziomie niż w jeździectwie klasycznym.

Akademia JNBT w której udział wzięły policyjne konie wraz z jeźdźcami, to model szkolenia oparty o budowanie zaufania, szacunku i dominacji, a doświadczenia z przeszkolenia wielu tysięcy koni dowodzą, że sprawdza się na wszystkich koniach. Budowanie wzajemnego zaufania eliminuje nieprzewidziane i ryzykowne zachowania koni oraz ich urazy, przez co zapewnia bardzo wysokie bezpieczeństwo. Z uwagi na swoją skuteczność jest to nauka szybka i ekonomiczna.

Policja, jako formacja nowoczesna, profesjonalnie wyszkolona i skuteczna, musi również funkcjonować w zgodzie z naturą i poszanowaniem świata zwierząt, a szkoła jeździectwa naturalnego wydaje się idealnie wpisywać w to założenie. W ocenie policyjnych jeźdźców udział w szkoleniu mimo ich wieloletniego doświadczenia, pozwolił im spojrzeć na sztukę jeździectwa z innej perspektywy, a konkretne ,,wskazówki” pozwolą na dalsze podnoszenie umiejętności ich czworonożnych kompanów co z pewnością przełozy się na jeszcze skuteczniejsze działania w policyjnej służbie.

Jedynym koniem nie biorącym udziału w szkoleniu był 26 letni ,,HIPOL" który po 23 latach policyjnej służby odszedł na zasłużoną emeryturę. Komendant insp. Szymon Herman podziekował sierz.sztab. Agnieszce Zielińskiej, która przez siedem lat była jego jeźdzcem, za wzorową służbę i opiekę nad Hipolem.