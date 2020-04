Naruszyli zakaz gromadzenia się urządzając trening sztuk walki Powrót Generuj PDF Drukuj Grupa młodych mężczyzn w wieku od 20 do 37 lat, będących sympatykami jednej z łódzkich drużyn piłkarskich, urządziła sobie trening bokserski. Jedenaście osób, nie zważając na obowiązujące obecnie obostrzenia, spotkało się na sali treningowej w klubie sportowym na Polesiu. Muszą liczyć się teraz z poważnymi konsekwencjami.

8 kwietnia 2020 roku około godziny 18:00, policjanci uzyskali informację na temat możliwości naruszenia przepisów dotyczących gromadzenia się osób. Jak wynikało ze zgłoszenia, w klubie sportowym na terenie dzielnicy Polesie , doszło do spotkania kibiców jednej z łódzkich drużyn piłkarskich. Jak ustalili funkcjonariusze udział w treningu był możliwy tylko dla "zaufanych" osób. Po wejściu do środka drzwi były zamykane, aby nie dostały sie na terning osoby niepowołane. Młodzi mężczyźni, nie bacząc na obowiązujące zakazy, postanowili urządzić sobie trening bokserski. Policjanci po otworzeniu sali treningowej, wylegitymowali uczestników „nielegalnego” zgromadzenia i przeprowadzili kontrolę przedmiotów, które posiadali ćwiczący. Okazało się, że w ich torbach sportowych znajdowały się akcesoria niezbędne do prowadzenia treningu. Były to m.in. ochraniacze na szczęki i piszczele z naniesionymi emblematami drużyny sportowej, a także specjalne trenażery. W stosunku do osób uczestniczących w treningu zostały sporządzone wnioski o ukaranie do sądu. Teraz grozić im mogą dotkliwe konsekwencje finansowe. O sprawie poinformowani zostali również pracownicy Inspekcji Sanitarnej.

Policjanci apelują!!!

W czasie panującej epidemii, wszelkie formy gromadzenia się osób stwarzają bardzo duże ryzyko rozprzestrzeniania się koronawirusa. Jak pokazują wypadki ostatnich godzin, nawet osoby młode nie mogą być pewne, że w przypadku zakażenia uda im się wygrać „walkę” z chorobą. Bądźmy rozważni i odpowiedzialni, ponieważ tylko tak możemy uchronić życie i zdrowie swoje, jak również osób dla nas najbliższych.