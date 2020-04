Policjanci przekazali 1300 litrów alkoholu do Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Powrót Generuj PDF Drukuj Tomaszowscy policjanci zwalczający przestępczość gospodarczą, wykonując swoje służbowe obowiązki niejednokrotnie zabezpieczają alkohol, który przestępcy próbują nielegalnie wprowadzić do obrotu. Właśnie 1300 litrów wysokoprocentowego alkoholu zabezpieczonego podczas policyjnych działań, przekazali mundurowi przy współpracy z funkcjonariuszami Urzędu Skarbowego do Tomaszowskiego Centrum Zdrowia, który jest jednym z pięciu szpitali zakaźnych w województwie łódzkim. Alkohol ten posłuży do wytworzenia płynu odkażającego i wesprze codzienną walkę lekarzy i pielęgniarek z koronawirusem.

W obliczu ogromnego zapotrzebowania na środki dezynfekcyjne, każda ich ilość jest na ,,wagę złota". Ciągły dostęp do tego typu środków jest w głównej mierze potrzebny służbom medycznym, które mają bezpośredni kontakt z zakażonymi wirusem COVID-19. Dlatego 16 kwietnia 2020 roku tomaszowska policja przy współpracy z Urzędem Skarbowym w Tomaszowie Mazowieckim i na mocy przepisów jakie weszły z tytułu walki z epidemią koronawirusa, przekazała 1300 litrów wysokoprocentowego alkoholu na rzecz szpitala Tomaszowskiego Centrum Zdrowia. Jest to jedna z pięciu placówek zakaźnych w województwie łódzkim, w której przebywają osoby zakażone wirusem COVID-19. W ten sposób nielegalny towar zabezpieczony przez policjantów będzie mógł zostać wykorzystany przez służby medyczne do tego, aby zadbać o bezpieczeństwo personelu i pacjentów.