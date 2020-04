Policjanci rozdawali maseczki Powrót Generuj PDF Drukuj Zakrywanie ust i nosa jest obowiązkowe od 16 kwietnia. We wszystkich miejscach publicznych oraz środkach komunikacji publicznej mamy obowiązek zakrywania ust i nosa. 18 kwietnia na terenie powiatu bełchatowskiego policjanci w czasie służby rozdawali maseczki. Pochodzą one z urzędu marszałkowskiego. Do maseczek dołączona jest ulotka jak prawidłowo ich używać. Trafiły one do mieszkańców naszego powiatu, znaczną ich część otrzymali seniorzy i osoby potrzebujące.

Od 16 kwietnia 2020 roku funkcjonariusze w czasie służby przypominają, że obowiązek zasłaniania ust oraz nosa obowiązuje do odwołania. Dotyczy to wszystkich, którzy znajdują się na ulicach, w budynkach użyteczności publicznej, w pojazdach komunikacji zbiorowej oraz w samochodach, jeśli razem podróżują osoby, które na co dzień nie mieszkają ze sobą.

Osoby, które nie stosują się do tego obostrzenia wprowadzonego stanem epidemii wciaż są pouczane. Policjanci jednak informują mieszkańców, że za chodzenie bez maseczki można dostać mandat, w wysokości nawet 500 złotych. W czasie patrolu mundurowi pilnują też zachowanej odległości między osobami, ponieważ maseczka nie zwalnia od przestrzegania 2 metrów odległości między ludźmi.

W sobotę, 18 kwietnia 2020 roku na terenie powiatu bełchatowskiego policjanci w czasie służby rozdawali maseczki, które pochodzą z urzędu marszałkowskiego. Maseczki otrzymali mieszkańcy naszego powiatu, znaczna ich część trafiła w ręce seniorów i osób potrzebujących.

Pamiętajmy :

Mamy obowiązek zakładać maseczkę :

na drogach i placach

w obiektach kultu religijnego

obiektach handlowych

w placówkach handlowych

na targowiskach

w środkach publicznego transportu zbiorowego

w pojazdach samochodowych, w których poruszają się osoby niezamieszkujące lub niegospodarujące wspólnie

w parkach, zieleńcach, na promenadach, bulwarach

w ogrodach botanicznych, zoologicznych, jordanowskich i zabytkowych

na plażach.

Z obowiązku zwolnieni są:

Dzieci w wieku do lat czterech

Osoby niezdolne do samodzielnego zakrycia i odkrycia ust lub nosa

Księża w trakcie posługi

Kierowcy i motorniczowie, jeśli siedzą w kabinie odseparowanej

czynni żołnierze

Pamiętajmy, że za złamanie obowiązku zakrywania nosa i ust grozi kara do 500 złotych.