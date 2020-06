Zmodernizowany budynek III Komisariatu oddany do dyspozycji poleskich funkcjonariuszy Powrót Generuj PDF Drukuj Łódzcy policjanci otrzymali do dyspozycji nowoczesny, zmodernizowany budynek, w którym pełnić będą codzienną służbę. Komisariat na miarę XXI wieku, otworzony został na łódzkim osiedlu Retkinia. W przekazaniu obiektu uczestniczyli osobiście: Komendant Miejski Policji w Łodzi insp. Paweł Karolak, przełożony retkińskich policjantów podinsp. Rafał Rękawiecki, a także przedstawiciele lokalnych mediów.

3 czerwca 2020 roku na terenie łódzkiej dzielnicy Polesie otwarto zmodernizowaną siedzibę III Komisariatu Komendy Miejskiej Policji w Łodzi. Nowoczesny II-kondygnacyjny budynek, który spełnia wszelkie standardy jakości i bezpieczeństwa przekazany został do dyspozycji funkcjonariuszy, którzy na czas budowy przeniesieni zostali do pomieszczeń administrowanych przez KWP w Łodzi. Przebudowa i renowacja komisariatu poprzedzona była rozstrzygnięciem wieloetapowego przetargu i wyborem najkorzystniejszego wykonawcy. Prace budowlane trwały począwszy od 2018 roku i zakończyły się kilka miesięcy temu. Po doposażeniu budynku w niezbędny sprzęt nastąpiło przekazanie kluczy do budynku na ręce podinsp. Rafała Rękawieckiego przez Komendanta Miejskiego Policji w Łodzi insp. Pawła Karolaka. Łączna wartość inwestycji sfinansowanej w oparciu o ustawę modernizacyjną wynosiła ponad 13,5 miliona złotych. Pierwszą „cegiełkę” pod budowę komisariatu przekazał Urząd Miasta Łodzi, który w drodze darowizny zadysponował na ten cel kwotę 100 tysięcy złotych. Dzięki temu możliwe było wykonanie niezbędnej dokumentacji technicznej i projektu budynku. Nowo otwarta siedziba III Komisariatu KMP w Łodzi służyć będzie policjantom, jak i okolicznym mieszkańcom największego łódzkiego osiedla mieszkaniowego, jakim jest Retkinia. W Komisariacie docelowo służbę może pełnić 101 funkcjonariuszy, oraz 10 pracowników cywilnych.