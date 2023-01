Policjanci z grupy SPEED podsumowali 2022 rok Powrót Generuj PDF Drukuj 45413 ujawnionych wykroczeń w tym 32613 ujawnionych przekroczeń prędkości, zatrzymanie 2120 dowodów rejestracyjnych a także ujawnienie 271 przestępców drogowych, to podsumowanie działalności w 2022 roku łódzkiej grupy SPEED.

Cztery lata temu decyzją Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi została powołana do życia łódzka grupa SPEED. Policjanci wchodzący w jej skład za zadanie mają zdecydowanie reagować na niebezpieczne zachowania, a także powstrzymywać agresję na drogach naszego województwa. Codziennie spotkamy się z niebezpiecznymi zachowaniami ze strony kierujących. Taka postawa znajduje swoje odzwierciedlenie przede wszystkim w statystykach zdarzeń drogowych. Niewłaściwe zachowanie wobec pieszych, nieprawidłowe wyprzedzanie czy przekraczanie dozwolonej prędkości to postępowanie, które ma największy wpływ na zaistnienie wielu wypadków drogowych. Aby przeciwdziałać takim zachowaniom grupa SPEED mając do dyspozycji szybkie auta i najnowsze motocykle, nowoczesne mierniki prędkości, drona, a przede wszystkim doświadczonych funkcjonariuszy. Cechą charakterystyczną SPEED-u jest niewątpliwie dynamiczna kontrola prędkości, a co ich wyróżnia od innych policjantów z drogówki? Wśród kierujących pojazdami budzą strach, a zarazem uznanie i jedynie osoby, które w sposób rażący łamią przepisy ruchu drogowego, w tym przypadku powinny mieć powody do obaw. Efekty działań grupy SPEED przekładają się na bezpieczeństwo Nas wszystkich.



W 2022 roku mundurowi ze SPEED-u skontrolowali blisko 40 tys pojazdów ujawniając 45413 wykroczeń, w tym 32613 przekroczeń prędkości (w tym 630 za tzw. +50) nałożyli 31972 mandaty karne i skierowali 1071 wniosków o ukaranie do sądów, zatrzymali 759 praw jazdy, a także 2120 dowodów rejestracyjnych. Ujawnili 271 przestępstw między innymi eliminując z ruchu 119 pijanych kierujących.

Policjanci z grupy SPEED podkreślają że na drodze powinniśmy zawsze kierować się rozwagą i rozsądkiem. Zawsze powinniśmy mieć świadomość, że siedząc za sterami swojego pojazdu jesteśmy odpowiedzialni za zdrowie i życie nie tylko swoje, czy swoich najbliższych będących w aucie ale także innych uczestników ruchu drogowego. Mundurowi zaznaczają również że, jeżeli nasze zachowanie na drodze będzie prowadziło do stwarzania zagrożenia w ruchu drogowym to poniesiemy surowe konsekwencje swojego postępowania ale pamiętają również, iż ludzie potrzebują pomocy w różnych sytuacjach a oni chętnie tą pomoc niosą niezależnie od sytuacji, poczynając od pilotaży do szpitali, czy realizując konwoje humanitarne dla potrzebującej Ukrainy, a czasami organizując pomoc w szybkiej naprawie auta. Wielokrotnie na ręce Naczelnika za udzielaną pomoc wpływają podziękowania. Pomagamy i Chronimy to nasza dewiza.

/asp sztab Marzanna Boratyńska WRD KWP w Łodzi/