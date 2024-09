Jesteśmy z Wami - Zbiórka dla policjantów poszkodowanych w powodzi Powrót Drukuj Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi wspólnie z Łódzką GW IPA, zorganizowała koleżeńską zbiórkę darów dla swoich niebieskich braci i ich rodzin z Dolnego Śląska, którzy ucierpieli w powodzi.

Powódź niesie ze sobą ogromne ilości wody, która niszczy właściwie wszystko co spotka na swojej drodze. W wielu miejscach dotkniętych powodzią, jeszcze trwa walka z żywiołem. Tam, gdzie woda już ustąpiła, zostały obrazy jak z dystopijnej rzeczywistości. Zalane, zniszczone wodą jest dosłownie wszystko, poczynając od murów, a kończąc na dobytku, który woda porwała. Zapach wilgoci towarzyszy na co dzień powodzianom, wśród których są policjanci i pracownicy cywilni z Dolnego Śląska. Wiedząc, że na skutek powodzi, w jednej chwili, wielu z nich straciło dorobek swojego życia, bo żywioł zniszczył ich domy, w zaledwie kilka dni, Łódzka GW IPA i KWP w Łodzi zorganizowała koleżeńską zbiórkę najpotrzebniejszych rzeczy, niezbędnych mieszkańcom zalanych terenów do funkcjonowania i usuwania skutków powodzi.

25 września 2024 roku, wczesnym rankiem, transport darów ruszył w drogę do Wrocławia. Do powodzian trafią między innymi: wiadra, łopaty, szczotki do zamiatania, rękawice gumowe, karma dla zwierząt,środki higieny osobistej, ręczniki, koce, chemia gospodarcza, środki czystości, myjki ciśnieniowe, wiertarki udarowe, wentylatory, taczki i tak trudny w ostatnim czasie do zdobycia -osuszacz.,

Dziękujemy Wszystkim, którzy podali pomocną dłoń, wspierając powodzian.

Dagmara Mościńska

foto/video mł.asp.Mateusz Piliński

Ładowanie odtwarzacza...