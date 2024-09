Zabójstwo w miesjcowosci Lubowidza

Policjanci pod nadzorem prokuratury wyjaśniają okoliczności zabójstwa do którego doszło 28 września 2024 roku kilka minut po godzinie 19.00 w miejscowości Lubowidza (powiat brzeziński). Jak wstępnie ustalili śledczy kierujący mercedesem 39-letni mężczyzna doprowadził do zderzenia z samochodem marki Toyota w którym poruszały się 4 osoby: 49-latek, 39-letnia kobieta oraz dwójka dzieci w wieku 8 i 12 lat. W wyniku tego zderzenia toyota zjechała na pobocze, a następnie dachowała. Kierowca mercedesa wysiadł z pojazdu, podszedł do leżącej toyoty i oddał strzały.