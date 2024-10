Atak nożownika w sieradzkiej szkole, ranny jeden z pracowników - ćwiczenia "Napastnik-24" Powrót Drukuj Chwile grozy przeżyli uczniowie jednej z sieradzkich szkół. Uzbrojony napastnik wtargnął na teren placówki i ranił pracownika. Przed budynkiem rozlał benzynę, grożąc, że spali szkołę. Następnie wszedł do środka, chcąc zemścić się na byłym nauczycielu. Został obezwładniony przez policjantów, gdy próbował wejść do sali lekcyjnej, w której zabarykadowali się uczniowie Na szczęście to tylko wspólne ćwiczenia pod kryptonimem „Napastnik-24” zainicjowane przez funkcjonariuszy sieradzkiej komendy policji, w których udział wzięli strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sieradzu. Wsparcia udzieliła również Fundacja Byłych Funkcjonariuszy Policyjnych Pododdziałów Antyterrorystycznych S.P.A.P.

9 października 2024 roku około godziny 10.00 dyżurny policji został powiadomiony o uzbrojonym napastniku, który wtargnął na teren jednej z sieradzkich szkół. Zranił pracownika spotkanego na dziedzińcu placówki, a następnie rozlał tam łatwopalną substancję. Agresor to były uczeń szkoły. Szybko wbiegł do środka i znalazł salę, gdzie lekcje miał nauczyciel, na którym chciał się zemścić. Zaalarmowane zostały wszystkie służby ratunkowe. Policjanci, którzy jako pierwsi przyjechali na miejsce zdarzenia zobaczyli rannego mężczyznę, któremu udzielili pierwszej pomocy. Dalsze czynności ratunkowe przejęły służby medyczne. Z niegroźnymi obrażeniami ciała poszkodowany mężczyzna został przetransportowany do szpitala. Nauczyciel, który z grupą uczniów przebywał na korytarzu szkolnym zobaczył mężczyznę, który trzymał w ręku niebezpieczne narzędzie i pojemnik z nieznaną substancją. Agresor groził, że spali szkołę. Nauczyciel natychmiast zarządził ewakuacje uczniów, którzy tylnym wyjściem opuścili budynek. Napastnik próbował dostać się do sali, gdzie zabarykadował się inny nauczyciel z grupą uczniów. Policyjna grupa szturmowa, która weszła do budynku, szybko obezwładniła napastnika. Funkcjonariusze straży pożarnej używając wysięgnika dostali się do sali lekcyjnej i przekazali informacje, że zagrożenie minęło. Pozostali uczniowie zostali ewakuowani z budynku. Nikt z uczniów oraz pozostałych pracowników szkoły nie odniósł żadnych obrażeń. W miejscu ewakuacji uczniami zaopiekowali się policjanci, nauczyciele i psycholog. Następnie na miejscu zdarzenia pracowała grupa dochodzeniowo-śledcza z udziałem technika kryminalistyki. Zebrane i zabezpieczono ślady i dowody związane z zaistniałym przestępstwem. Na dziedzińcu szkoły strażacy zneutralizowali rozlaną łatwopalną substancję



To scenariusz ćwiczeń dowódczo - sztabowych pod kryptonimem „Napastnik-24” zainicjowanych przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Sieradzu. Do współpracy zaproszono Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Sieradzu oraz Fundację Byłych Funkcjonariuszy Policyjnych Pododdziałów Antyterrorystycznych S.P.A.P. Ćwiczenia przeprowadzono w Zespole Szkół Katolickich w Sieradzu, który posiada w swej strukturze klasy o profilu policyjnym i mundurowym. Wdrożenie procedur reagowania, zapewnienie prawidłowego obiegu informacji oraz szybka reakcja na zgłoszenie to tylko część policyjnych zadań. Tego rodzaju działania mają na celu jak najlepsze zorganizowanie i współdziałanie służb w sytuacji zagrożenia Dzięki takim ćwiczeniom mundurowi są coraz lepiej przygotowani do realnych zagrożeń. Powyższe zdarzenia pozwoliły przećwiczyć współdziałanie różnych służb, w ekstremalnych warunkach polegające między innymi na udzielaniu pierwszej pomocy, obezwładnieniu napastnika posiadającego niebezpieczne narzędzie oraz ewakuacji uczniów z budynku szkoły. Zamysłem inicjatorów ćwiczeń jest stworzenie filmu, który wykorzystywany będzie dla potrzeb szkoleniowych.

asp.szt .Agnieszka Kulawiecka

