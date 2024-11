Niebieski Bieg Niepodległości 2024 o Puchar Komendanta Głównego Policji Powrót Drukuj Ścieżkami Lasu Łagiewnickiego pobiegło blisko 300 osób, zawodników kolejnej edycji Niebieskiego Biegu Niepodległości. Na dystansie 10 kilometrów rywalizowali o Puchar Komendanta Głównego Policji. Organizatorem wydarzenia była Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi przy wsparciu związków zawodowych NSZZP oraz Łódzkiej Grupy Wojewódzkiej IPA. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Komendant Główny Policji nadinsp. Marek Boroń, Wojewoda Łódzki Dorota Ryl oraz Marszałek Województwa Łódzkiego Joanna Skrzydlewska. Dziękujemy, że byliście z nami!

16 listopada 2024 roku do sportowej rywalizacji podczas biegu zorganizowanego dla uczczenia 106. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości, zaprosiliśmy funkcjonariuszy i pracowników Policji , przedstawicieli innych służb mundurowych oraz wszystkie osoby, które chciały spędzić ten dzień z nami. Zapisy na bieg trwały do 1 listopada. W tym czasie zarejestrowaliśmy blisko 300 osób w różnym wieku. Najstarszy z uczestników miał 71-lat i mimo dość trudnej trasy wśród drzew Lasu Łagiewnickiego z łatwością dobiegł do mety. Na liście startowej znaleźli się także: mł. insp. Radosław Malanowski – Komendant Miejski Policji w Piotrkowie Trybunalskim, mł. insp. Adam Kolasa – Komendant Powiatowy Policji w Poddębicach, mł. insp. Grzegorz Sas – Komendant Powiatowy Policji w Łasku, mł. insp. Jarosław Słok – Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Pajęcznie, nadkom. Adam Kuliński – Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Zgierzu.

Zanim jednak zawodnicy stanęli na starcie, po krótkim przemówieniu Komendanta Wojewódzkiego w Łodzi – insp. Arkadiusza Sylwestrzaka, wspólnie odśpiewaliśmy Mazurka Dąbrowskiego, by podkreślić wagę tego wydarzenia.

Miłośnicy sportowych zmagań byli klasyfikowani w 3 kategoriach: „Policja”, „Open” i „Drużynowa”, a każdy z nich musiał pokonać 2 pętle po 5 km.

Kiedy biegacze pokonywali swoje słabości, by osiągnąć jak najlepszy wynik, kibicujący im mogli odwiedzić, przygotowane na tę okazję stoiska Wydziału Prewencji Policji KWP w Łodzi i Banku Pocztowego. Na najmłodszych czekał Kot Prewencjusz, Komisarz Błysk i Sierżant Pabianka, którzy rozmawiali z dziećmi o zasadach bezpieczeństwa. Funkcjonariusze z Wydziału Doboru KWP w Łodzi, udzielali wszystkim zainteresowanym szczegółowych informacji o procedurze naboru do służby w naszej formacji. Duża atrakcją był również pokaz psów służbowych, które zaprezentowały jak świetnie potrafią odnaleźć narkotyki, ale też jak są posłuszne swoim przewodnikom.

Zadbaliśmy również o regenerację naszych zawodników po biegu. Tuż za metą czekały na biegaczy nie tylko okolicznościowe medale ale i w pełni zasłużony posiłek regeneracyjny.

Jako pierwszy wyznaczony dystans pokonał Michał Kołomański z Komendy Powiatowej Policji w Skarżysku-Kamiennej i to on z czasem 36 minut i 45 sekund został zwycięzcą w kategorii „Policja” wśród mężczyzn.

Pozostałe wyniki wyglądały następująco:

Kategoria „Policja” mężczyźni:

1. Michał Kołomański – KPP Skarżysko-Kamienna

2. Wojciech Błazik – Komenda Stołeczna Policji

3. Michał Kacprowicz – Komisariat Policji Poznań Stare Miasto

Kategoria „Policja” kobiety:

1. Iwona Gnap – Komenda Stołeczna Policji

2. Anna Klin – Pomorska Policja

3. Żaneta Konstanty - Komenda Stołeczna Policji

Kategoria „Open” mężczyźni:

1. Mateusz Papierak – Łódzki Urząd Wojewódzki

2. Dawid Jędrzejewski – 9 Łódzka Brygada Obrony Terytorialnej

3. Tomasz Kamiński – Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi

Kategoria „Open” kobiety:

1. Karolina Tymosiewicz

2. Agnieszka Olak – Ciesielska – Inspekcja Transportu Drogowego

3. Katarzyna Kowalczyk – Team Osmo

Podsumowaliśmy również wyniki w kategorii drużyn. Najliczniejsze teamy zgłoszone do biegu to przedstawiciele: 32 Bazy Lotnictwa Taktycznego w Łasku, Komendy Stołecznej Policji, KPP w Pajęcznie, KPP w Poddębicach, KPP w Tarnowskich Górach, KPP w Tomaszowie Mazowieckim, KWP w Łodzi, Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, Policji Ostrołęka, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi, Pomorskiej Policji, Urzędu Miasta Łodzi oraz Zarządu CBZC w Łodzi.

Najlepszym okazał się team Komendy Stołecznej Policji. Tuż za nim uplasowała się drużyna Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi, a 3 miejsce na podium zajęli biegacze z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.

Przyznano także nagrody specjalne: za zajęcie 25 miejsca - nawiązując do 25-lecia wprowadzenia reformy administracyjnej. Ta nagroda przypadła Annie Klin. Bartłomiej Chmielewski został wyróżniony za zajęcie 106 miejsca w 106. rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości, natomiast nawiązując do 99 lat kobiet w Polskiej Policji nagrodę za 99 miejsce wywalczył Piotr Moreń.

Dziękujemy wszystkim osobom, które w tak aktywny sposób zechciały spędzić z nami tę sobotę, a w szczególności uczcić 106. rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości. Mamy nadzieję spotkać się z Państwem ponownie za rok!

/nadkom. Aneta Sobieraj/