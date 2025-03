„Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków policjanta, ślubuję” Powrót Drukuj Na terenie Oddziału Prewencji Policji w Łodzi, adepci sztuki policyjnej wypowiedzieli słowa roty ślubowania, tym samym rozpoczynając swoją niezwykłą misję, by strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli. Nowe siły łódzkiego garnizonu, to 62 funkcjonariuszy. Podczas uroczystej zbiórki nadano certyfikaty kolejnym Dębom Pamięci honorującym imiennie wskazanych policjantów II RP zamordowanych w 1940 roku przez NKWD.

11 marca 2025 roku w Alei Dębów Pamięci na terenie OPP w Łodzi, w uroczystej zbiórce wzięli udział: w imieniu Wojewody Łódzkiego - Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Marcin Szmaja,w imieniu Pani Marszałek Województwa Łódzkiego Joanny Skrzydlewskiej – Zastępca Dyrektora Departamentu Bezpieczeństwa i Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego – Ryszard Wiśniewski, w imieniu Pani Prezydent Miasta Łodzi Hanny Zdanowskiej – Inspektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Urzędu miasta Łodzi – Wojciech Włodarczyk, Przewodniczący ZW NSZZ Policjantów woj. Łódzkiego – podinsp. Krzysztof Balcer, Kapelan Wojewódzkiego Ośrodka Duszpasterskiego Policji w Łodzi – ks. ppor. Jacek Syjud oraz Prawosławny Kapelan ks. Paweł Sidoruk, Prezes Stowarzyszenia ,,Rodzina Policyjna1939 r.” w Łodzi Jarosław Olbrychowski, Rodzina Starszego Posterunkowego Policji Państwowej Jana Brzostowicza, Starosta powiatu Łódzkiego wschodniego Mateusz Karwowski, Wicestarosta Ewa Gładysz, Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Zofia Sójka, Rodzina Starszego Posterunkowego Policji Państwowej Nikodema Sadowskiego, kadra kierownicza łódzkiego garnizonu Policji , naczelnicy, komendanci miejscy/powiatowi, dowódcy OPP i SPKP.

Uroczystość poprzedziła Msza Święta w intencji policjantów i pracowników Policji garnizonu łódzkiego w Kaplicy garnizonowej pod wezwaniem św. Michała Archanioła.

Szeregi łódzkiego garnizonu Policji zasiliło 62 funkcjonariuszy, w tym 12 policjantek i 50 policjantów.

Nowi funkcjonariusze złożyli uroczyste ślubowanie na sztandar, które przyjął insp. Arkadiusz Sylwestrzak Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi : "Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków policjanta, ślubuję: służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia. Wykonując powierzone mi zadania, ślubuję pilnie przestrzegać prawa, dochować wierności konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej, przestrzegać dyscypliny służbowej oraz wykonywać rozkazy i polecenia przełożonych. Ślubuję strzec tajemnic związanych ze służbą, honoru, godności i dobrego imienia służby oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej."

Nstepnie Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi zabrał głos, zwracając się do nowo przyjętych funkcjonariuszy oraz zaproszonych gości słowami:

,,Witam Państwa serdecznie na wyjątkowym i podniosłym apelu, łączącym trzy niezwykle ważne wydarzenia. Ślubowanie nowych funkcjonariuszy – to symboliczne wejście w szeregi Policji – instytucji, której misją jest służba Ojczyźnie i społeczeństwu. To także chwila refleksji nad tragicznymi wydarzeniami sprzed lat, gdy elita polskiego narodu – w tym funkcjonariusze Policji Państwowej – padła ofiarą zbrodni katyńskiej. Wreszcie, w akcie upamiętnienia, rozszerzamy Aleję Dębów Pamięci Funkcjonariuszy II RP, by ich ofiara nigdy nie została zapomniana.

Zwracam się teraz do Was, nowych funkcjonariuszy, którzy złożyli dziś ślubowanie. Od tego momentu stajecie się częścią formacji o ponad stuletniej tradycji, której zadaniem jest strzec bezpieczeństwa obywateli, dbać o porządek publiczny i chronić najsłabszych. To służba wymagająca odwagi, niezłomnego charakteru, odwagi i uczciwości.”

W dalszej części przemówienia insp. Sylwestrzak podziękował rodzinom i bliskim nowych funkcjonariuszy, a następnie przywołał historię tragicznych wydarzeń sprzed 85 lat:

,,Dzisiejsza uroczystość odbywa się w cieniu tragicznej rocznicy – 85 lat temu, w 1940 roku, blisko 22 tysiące obywateli Rzeczypospolitej zostało zamordowanych w Katyniu, Miednoje, Charkowie i innych miejscach kaźni. Wśród nich znalazło się ponad 6 tysięcy funkcjonariuszy Policji Państwowej - ludzi honoru, patriotów, którzy dbali o porządek i bezpieczeństwo II RP. Zginęli tylko dlatego, że byli Polakami, strażnikami prawa i wartości, które dziś my, ich następcy, nadal bronimy. Naszym obowiązkiem jest pamiętać o ich poświęceniu i przekazywać tę pamięć kolejnym pokoleniom. Niech te dęby staną się świadectwem naszej wdzięczności i symbolem trwałości wartości, które przyświecały tamtym bohaterom – honoru, odwagi i wierności Polsce."

Szef łódzkiego garnizonu pogratulował nowo przyjętym funkcjonariuszom, życząc satysfakcji i spełnienia z pełnienia służby, podkreślając by z dumą i godnością nosili policyjny mundur.

Następnie przedstawicieli duchowieństwa poproszono o modlitwę.W Alei Dębów Pamięci Funkcjonariuszy Policji Państwowej znajdującej się na terenie Oddziału Prewencji Policji w Łodzi drzewa zostały posadzone przez żyjących potomków- członków Stowarzyszenia ,,Rodzina Policyjna1939r.” w Łodzi. Podczas uroczystej zbiórki odczytano Apel Pamięci, oddano salwę honorową, złożono kwiaty przed tablicą upamiętniającą ,,Poległych Policjantów II Rzeczpospolitej Polskiej”, zapalono symboliczny znicz. Nowo przyjęci policjanci po szkoleniu podstawowym rozpoczną służbę w kilkunastu jednostkach policji naszego garnizonu. Chcesz służyć w Policji? Rozpocznij proces rekrutacji i dołącz do nas!

Dokumenty można złożyć w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Łodzi, Komendach miejskich/powiatowych na terenie Województwa Łódzkiego oraz za pośrednictwem Poczty Polskiej wysyłając na adres Wydziału Doboru Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, ul. Lutomierska 108/112, 91-048 Łódź.

Nowo przyjętym koleżankom i kolegom oraz ich rodzinom życzymy sukcesów, wytrwałości i wielu awansów.

tekst/Dagmara Mościńska

foto/vdeo mł. asp. Mateusz Piliński