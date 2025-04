Ponad 19 kg narkotyków i plantacja marihuany zabezpieczone przez kryminalnych z KWP w Łodzi Powrót Drukuj Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Narkotykową KWP w Łodzi zatrzymali dwóch mężczyzn na terenie województwa mazowieckiego. W domu 46-latka policjanci odnaleźli plantację marihuany oraz ponad 18 kg narkotyków zapakowanych w torby foliowe. Natomiast jego 34-letni kolega posiadał prawie 800 gramów marihuany i mefedronu. Starszy z mężczyzn usłyszał zarzuty uprawy, posiadania oraz udzielenia znacznych ilości narkotyków, a jego młodszy kompan posiadania znacznej ilości środków odurzających. Za te czyny mężczyzną grozi kara do 10 lat więzienia. W I kwartale 2025 roku policjanci na terenie całego województwa zabezpieczyli łącznie ponad 131 kilogramów różnych narkotyków i zatrzymali 199 osób powiązanych z tym procederem

Funkcjonariusze Wydziału do Walki z Przestępczością Narkotykową KWP w Łodzi, na co dzień zajmują się zbieraniem wszelkich informacji na temat tego zabronionego procederu oraz zatrzymywaniem trudniących się nim przestępców. Doskonała znajomość środowiska przestępczego doprowadziła policjantów do miejscowości Białobrzegi w województwie mazowieckim. Informacja, którą posiadali kryminalni dotyczyła funkcjonującej na tym terenie plantacji marihuany. Realizację zaplanowano na 14 kwietnia 2025 roku. Gdy policjanci dojechali pod typowaną posesję zauważyli, że w pewnym momencie na jej teren wjechał motocykl bmw. Wtedy z budynku wyszedł mężczyzna podejrzewany przez kryminalnych o prowadzenie narkotykowego procederu. Podszedł do motocyklisty i przekazał mu torebki foliowe, które kierowca schował do kufra bagażowego w jednośladzie. To wystarczyło policjantom do podjęcia decyzji o zatrzymaniu mężczyzn. Już po chwili obaj mieli założone kajdanki. Właściciel plantacji to 46-letni mężczyzna. W toku przeszukania, policjanci zabezpieczyli na terenie jego posesji plantację marihuany, na której znajdowało się 96 sztuk roślin konopi w różnej fazie wzrostu oraz ponad 18 kilogramów marihuany zapakowanych w worki foliowe i torby. Zatrzymanym motocyklistą okazał się 34-latek. W wyniku sprawdzenia kufrów policjanci odnaleźli 7 toreb foliowych w których było ponad 700 gramów marihuany oraz 1 torbę foliową w której było prawie 90 gramów mefedronu. W trakcie czynności na miejsce przyjechała grupa dochodzeniowo-śledcza z Komendy miejskiej Policji w Płocku, której funkcjonariusze przeprowadzili czynności procesowe, a technik kryminalistyki wykonał oględziny zabezpieczonych narkotyków. W trakcie tych czynności policjanci zabezpieczyli łącznie ponad 19 kilogramów narkotyków oraz 96 sztuk roślin konopi w różnej fazie wzrostu. Obaj zostali przewiezieni do KMP w Płocku i osadzeni w policyjnej celi. Następnego dnia mężczyźni zostali przewiezieni do prokuratury. 46-latek usłyszał zarzuty uprawy, posiadania oraz udzielenia znacznych ilości narkotyków, a jego młodszy kompan posiadania znacznej ilości środków odurzających. Za te czyny mężczyzną grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności. O ich dalszym losie zadecyduje sąd.

Wartość czarnorynkowa zabezpieczonych narkotyków szacowana jest na kwotę blisko 1 mln złotych

Funkcjonariusze z garnizonu łódzkiego w trakcie służby wykazują się dużym zaangażowaniem, profesjonalizmem i nieustępliwością. W I kwartale 2025 roku policjanci na terenie całego województwa zabezpieczyli łącznie ponad 131 kilogramów różnych narkotyków i zatrzymali 199 osób powiązanych z tym procederem. Powyższa realizacja jest dowodem na to że policjanci nigdy nie odpuszczają. Tym samym udowadniają, że nie ma nieuchwytnych przestępców i aby osiągnąć zamierzony cel przeprowadzają realizacje nawet na terenie innych województw.

podkom. Adam Dembiński

