Prawie 8 kilogramów narkotyków w rękach kryminalnych Powrót Drukuj Łódzcy funkcjonariusze z Wydziału d/w z Przestępczością Narkotykową KWP w Łodzi dzięki swojemu doskonałemu rozpoznaniu i niebywałej intuicji zatrzymali 28-latka, który w swoim mieszkaniu uprawiał marihuanę. Efektem ich pracy jest zabezpieczenie prawie 8 kilogramów zabronionych prawem substancji w tym krzaków konopi innych niż włókniste. Mężczyzna usłyszał zarzut posiadania i uprawy znacznej ilości narkotyków. Teraz za swoje zachowanie odpowie przed sądem.

Policjanci Wydziału do Walki z Przestępczością Narkotykową Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi posiadając wiedzę, że na ulicy Radwańskiej w Łodzi w jednym z mieszkań może znajdować się nielegalna uprawa konopi innych niż włókniste przestąpili do weryfikacji posiadanych informacji. 5 maja 2025 roku kryminalni zapukali pod wytypowany adres. Policjantom drzwi otworzył 28-latek, który był zaskoczony ich wizytą, nie stawiał oporu. Po wejściu stróże prawa w mieszkaniu ujawnili 4 namioty wyposażone w profesjonalne lampy, filtry i wentylatory, w których znajdowało się 19, blisko 100cm, krzaków konopi. W całym pomieszczeniu wyczuwalny był, charakterystyczny zapach marihuany. Dodatkowo, mężczyzna posiadał przygotowany już susz roślinny oraz ścinki i liście pochodzące z poprzednich upraw. Wstępne badanie zebranego materiału dowodowego dał wynik pozytywny i potwierdził, że jest to marihuana. Łączna waga przejętych zabronionych prawem substancji to prawie 8 kilogramów. Policjanci zatrzymali mężczyznę. Trafił on do policyjnego aresztu. 28-latek usłyszał już zarzut posiadania i uprawy znacznej ilości narkotyków. Prokurator wystąpił z wnioskiem o zastosowanie wobec mężczyzny tymczasowego aresztowania. Teraz o jego dalszym losie zdecyduje sąd. Przestępstwo to zagrożone jest karą do 10 lat pozbawienia wolności.

kom. Edyta Machnik

film przedstawia policjantów prowadzących zatrzymanego mężczyznę