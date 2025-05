Groził nożem, usłyszał prokuratorskie zarzuty Powrót Drukuj Piotrkowscy policjanci ustalili, a następnie zatrzymali 22-letniego mężczyznę, który na terenie Akademii Piotrkowskiej używając noża odgrażał się innym osobom. Mężczyzna usłyszał już prokuratorskie zarzuty, a za popełnione przestępstwo grozi mu do 3 lat pozbawienia wolności.

13 maja 2025 roku po godzinie 21:00 do piotrkowskiej jednostki wpłynęło zgłoszenie, że na terenie otwartym Akademii Piotrkowskiej przebywa mężczyzna, który wymachując przedmiotem przypominającym maczetę, grozi osobom tam przebywającym. Policjanci od razu pojechali na miejsce, jednak agresywnego mężczyzny już nie zastali. Mundurowi natychmiast rozpoczęli działania mające na celu ustalenie wszelkich okoliczności tego zdarzenia oraz odnalezienia agresora. Policjanci po ustaleniu kim był młody mężczyzna rozpoczęli sprawdzanie miejsc, gdzie mógł przebywać. Kryminalni sprawdzali znane adresy na terenie powiatu piotrkowskiego, a także innych powiatów województwa łódzkiego. W wyniku swoich działań, ustalili, że mężczyzna przebywa na terenie powiatu zduńskowolskiego. Przy współudziale policjantów z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi oraz funkcjonariuszy Wydziału Wywiadowczego i Komisariatu Policji w Sulejowie 14 maja 2025 roku około godziny 17:00 mężczyzna został zatrzymany w miejscowości Ochraniew, w powiecie zduńskowolskim. 22-latek początkowo tłumaczył się, że nie miał noża, a jedynie kij, jednak po dłuższej rozmowie przyznał się, że posłużył się niebezpiecznym narzędziem i wskazał również miejsce ukrycia noża, który wrzucił w zarośla niedaleko Akademii Piotrkowskiej. Agresywny mężczyzna usłyszał już prokuratorskie zarzuty narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia wielu osób. Przestępstwo to zagrożone jest karą do 3 lat pozbawienia wolności.

Przypominamy, aby w takich przypadkach nie wchodzić w dyskusje z agresorem. Należy spokojnie udać się w bezpieczne dla nas miejsce i zadzwonić na numer alarmowy 112. Jeżeli jesteśmy świadkami takiego zdarzenia, również reagujmy. Widząc niepokojącą sytuację, nie przechodźmy obojętnie. Powiadommy policjantów, aby oni mogli odpowiednio zareagować i zadbać o nasze wspólne bezpieczeństwo.

asp. szt. Izabela Gajewska