Uroczyste otwarcie „Mundialu Uniejów” Powrót Drukuj 26 maja 2025 roku, odbyła się uroczysta inauguracja IV Ogólnopolskiego Turnieju Piłki Nożnej Kobiet i Mężczyzn "MUNDIAL UNIEJÓW" o Puchar Komendanta Głównego Policji.

Insp. Arkadiusz Sylwestrzak Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi jako gospodarz przedsięwzięcia przywitał uczestników i zaproszonych gości IV Ogólnopolskiego Turnieju Piłki Nożnej Kobiet i Mężczyzn „Mundial Uniejów” o Puchar Komendanta Głównego Policji. Oficjalnego otwarcia mundialu dokonał nadinsp . Roman Kuster I Zstępca Komendanta Głównego Policji. Podczas uroczystości przedstawiono drużyny, które w kolejnych dniach wezmą udział w turniejowych rozgrywkach.

Kategoria mężczyźni:

Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi Reprezentacja Polskiej Policji Komenda Powiatowa PSP powiatu łódzkiego wschodniego Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Łodzi Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach Komenda Stołeczna Policji Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie Komenda Wojewódzka Policji w Radomiu Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wielkopolskim Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie 1 Dywizjon Lotniczy z Leźnicy Wielkiej Akademia Policji w Szczytnie Komenda Wojewódzka Policji w Opolu ZW NSZZP Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach Reprezentacja Straży Granicznej Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu

Kategoria kobiety:

Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Łodzi Reprezentacja Polskiej Policji Komenda Stołeczna Policji Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu 15. Brygada Łączności Komenda Miejska Policji Wałbrzychu 16. Dywizja Zmechanizowana w Olsztynie Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych

W inauguracji Turnieju udział wzięli: nadinsp. Roman Kuster I Zastępca Komendanta Głównego Policji, w imieniu Wojewody Łódzkiego Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Marcin Szmaja, w imieniu Marszałka Województwa Łódzkiego Sekretarz Województwa Łódzkiego Robert Kolczyński, insp. Dariusz Walichnowski Komendant Stołeczny Policji, nadins p. Tomasz Olczyk Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu , insp. Jarosław Rybka I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi , mł. insp. Adam Jurek Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi, Sebastian Romanowski Starosta Powiatu Poddębickiego, Józef Kaczmarek Burmistrz Miasta Uniejów, podinsp . Tomasz Borowiecki Wiceprzewodniczącego Zarządu Głównego NSZZP , podinsp. Krzysztof Balcer Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZP województwa łódzkiego, Aneta Sobieraj Prezes Łódzkiej Grupy Wojewódzkiej Międzynarodowego Stowarzyszenia IPA, mł. insp. Adam Kolasa Komendant Powiatowy Policji w Poddębicach, Józef Kuczka, mł. insp. W st. spocz. Irena Zając Prezes Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach, Pełnomocnik Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi ds. współpracy z Fundacją Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach - Wioletta Skowyra.

Nadinsp. Roman Kuster I Zastępca Komendanta Głównego Policji zwrócił się do wszystkich słowami:

,, Dbamy o etos pamiętając o tych co wiernie służyli”.

Na ręce insp . Arkadiusza Sylwestrzaka Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi złożył podziękowania za organizację przedsięwzięcia, które oprócz sportowej rywalizacji fair play, niesie ze sobą głębsze przesłanie, czci pamięć policjantów, którzy zginęli na służbie. To policjanci łódzkiego garnizonu, którzy zostali śmiertelnie postrzeleni podczas wykonywania służbowych obowiązków na terenie Zakładu Karnego w Sieradzu. Gościliśmy Anetę Kuleszę i Magdalenę Werstak wdowy po tragicznie zmarłych policjantach.

„Mam nadzieję, że Mundial Uniejów będzie turniejem, który pokaże, jak bardzo scala nas wszystkich jako firmę, ale też pokaże jakimi jesteśmy ludźmi, że potrafimy dbać o to co za nami, o to co jest teraz i o to co będzie przed Nami.” – zwrócił się do zgromadzonych insp. Arkadiusz Sylwestrzak Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi.

Uroczystość uświetnił występ Nieetatowej Orkiestry Reprezentacyjnej Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi pod batutą Kamila Streit – Wlaźlaka.

Partnerem Wydarzenia jest "Województwo Łódzkie"

Patronatem Honorowym imprezę objęli: Wojewoda Łódzki, Marszałek Województwa Łódzkiego, Komendant Główny Policji, Polski Związek Piłki Nożnej, Łódzki Związek Piłki Nożnej.

Współorganizatorzy: Miasto Uniejów, ZW NSZZ Policjantów woj. łódzkiego, Łódzka Grupa Wojewódzka IPA.

