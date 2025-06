Wiosna na sportowo z Łódzką Policją !

Łódzcy policjanci aktywnie włączyli się do akcji "Wiosna na sportowo" - promując zdrowy tryb życia, aktywność fizyczną i bezpieczeństwo! Aby wziąć udział w akcji, należy w terminie od 12 maja do 15 czerwca 2025 roku pokonać dowolny dystans przez minimum 30 minut, rejestrując się wcześniej online. Zwycięzcą może zostać każdy! Do wygrania jest wspaniała nagroda - satysfakcja z okazanego wsparcia, a także z pewnością niejeden uśmiech na twarzach podopiecznych Fundacji.