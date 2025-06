Nietrzeźwy kierujący i bez uprawnień uderzył w budynek Powrót Drukuj Pabianiccy policjanci zatrzymali 33-latka, który mając ponad 2 promile alkoholu wsiadł za kierownicę skody i uderzył w budynek. Mężczyzna nie dość, że był pijany to jechał bez uprawnień i miał przy sobie narkotyki. Za swoje skrajnie nieodpowiedzialne zachowanie odpowie wkrótce przed sądem. Grozi mu kara do 3 lat pozbawienia wolności.

31 maja 2025 roku o godzinie 19.05 dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Pabianicach otrzymał zgłoszenie o kierującym osobówką, który uderzył w budynek. Do zdarzenia doszło w pobliżu skrzyżowania ulicy Zamkowej i Poniatowskiego. Na miejsce natychmiast pojechały policyjne patrole. Mężczyzna podróżujący skodą został ujęty przez świadków zdarzenia, którzy wyciągnęli go z auta oraz uniemożliwili ucieczkę. 33-latek był pobudzony i agresywny. Interweniujący funkcjonariusze zbadali go alkomatem. Pabianiczanin miał w organizmie ponad 2 promile alkoholu. Po sprawdzeniu w policyjnych systemach okazało się, że nie posiadał uprawnień do kierowania. Ponadto, podczas przeszukania mundurowi znaleźli przy nim susz roślinny i dwie dilerki z białym proszkiem.



Świadkowie przyznali, że widzieli, jak mężczyzna jechał pojazdem bardzo dynamicznie, w pewnym momencie stracił nad nim panowanie i nagle skręcił w lewo uderzając w budynek znajdujący się na ulicy Zamkowej w Pabianicach. Zdarzenie zarejestrowały również kamery monitoringu miejskiego.



Pabianiczanin został zatrzymany. Śledczy podczas realizowanych czynności przeszukali również jego miejsce zamieszkania, gdzie zabezpieczyli kolejne środki zabronione. Wstępne badania narkotesterami wykazały, że znalezione substancje to metamfetamina oraz marihuana. Narkotyki przekazano do dalszych badań laboratoryjnych.



33-latek usłyszał już zarzuty. Za popełnione przestępstwa grozi mu kara do 3 lat pozbawienia wolności. Nie uniknie także odpowiedzialności za wykroczenia, których się dopuścił. Za jazdę samochodem pomimo braku uprawnień i spowodowanie zdarzenia drogowego otrzymał 5000 złotych grzywny, sąd może również wobec niego orzec zakaz prowadzenia pojazdów.

/Na nagraniu widać ruch uliczny oraz skręcającą w lewo białą skodę, która wjeżdża z impetem w budynek znajdujący się przy skrzyżowaniu./

Policja apeluje o odpowiedzialność i rozwagę na drodze. Nawet niewielka ilość alkoholu we krwi wpływa negatywnie na refleks, koncentrację oraz zdolność oceny sytuacji drogowej. Każdego roku pijani kierowcy są sprawcami wielu tragicznych wypadków drogowych. Nie ryzykuj życia - swojego i innych.

podkomisarz Agnieszka Jachimek