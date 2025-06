Ponad 40 kilogramów narkotyków zabezpieczonych w dwóch niezależnych realizacjach łódzkich policjantów Powrót Drukuj Dzięki skutecznej pracy funkcjonariuszy zajmujących się zwalczaniem przestępczości narkotykowej z Komendy Wojewódzkiej oraz Komendy Miejskiej Policji w Łodzi, w ciągu dwóch dni zabezpieczono ponad 40 kilogramów zabronionych prawem środków odurzających. Do spraw zatrzymano dwóch mężczyzn, którzy już usłyszeli zarzuty. Obaj byli wcześniej notowani za przestępstwa.

Działania policjantów z Łodzi doprowadziły najpierw, 3 czerwca 2025 roku, do zatrzymania 26-latka podejrzewanego o posiadanie znacznych ilości narkotyków. Policjanci zajmujący się zwalczeniem przestępczości narkotykowej z Komendy Miejskiej Policji w Łodzi, wspólnie ze stróżami prawa z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, dzięki wytężonej pracy i analizie zebranego przez siebie materiału dowodowego ustalili, że w okolicy jednego z centrów handlowych przy ulicy Drewnowskiej w Łodzi, mogą znajdować się znaczne ilości narkotyków.

Kiedy 3 czerwca 2025 roku patrolowali ten rejon, ich uwagę przykuł zaparkowany w tych okolicach pojazd i siedzący w nim mężczyzna, który jak wiedzieli był już wcześniej notowany za różnego rodzaju przestępstwa. Gdy podjechali bliżej i przystąpili do legitymowania poczuli silny zapach marihuany wydobywający się z wnętrza pojazdu. 26-latek zapytany, czy posiada jakieś niedozwolone substancje przyznał, że w bagażniku jest 5 kilogramów różnych narkotyków - suszu roślinnego z THC, mefedronu i kokainy. Jak się okazało część z tych substancji schowana była w pokrowcu na gitarę. Podczas przeszukania stróże prawa znaleźli też przy mężczyźnie klucze do lokalu. Przyznał on, że należą do niego, ale nie wie do czego są. Brak współpracy nie stanął na przeszkodzie do rozwiązania i tej zagadki. Funkcjonariusze szybko ustalili mieszkanie, do którego zamka pasowały, a w środku znaleźli jeszcze prawie 25 kilogramów zabronionych prawem środków (marihuanę, kokainę i mefedron).

Zatrzymany mężczyzna usłyszał już zarzut posiadania znacznych ilości narkotyków, za co grozi mu kara nawet 10 lat pozbawienia wolności. Decyzją Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia, na wniosek Prokuratora, został on tymczasowo aresztowany. Dalsze czynności w tej sprawie, pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Łódź – Bałuty, prowadzą śledczy z Wydziału Dochodzeniowo – Śledczego Komendy Miejskiej Policji w Łodzi

Kolejna realizacja miała miejsce dzień później, 4 czerwca 2025 roku, w jednej z miejscowości na terenie powiatu płockiego. Funkcjonariusze Wydziału do Walki z Przestępczością Narkotykową KWP w Łodzi, działając w oparciu o wcześniej zebrane informacje, pojechali do gminy Łąck, gdzie miała znajdować się nielegalna plantacja konopi. Na miejscu zastali 41-letniego mężczyznę i 37-letnią kobietę. W rozmowie z mężczyzną przyznał on policjantom, że w budynku rzeczywiście znajduje się uprawa marihuany. Funkcjonariusze natychmiast przystąpili do przeszukania.

W specjalnie przygotowanym namiocie znajdującym się w budynku, wyposażonym w systemy oświetleniowe i wentylacyjne, ujawnili 67 roślin konopi innych niż włókniste. Rośliny były w różnych fazach wzrostu. Oprócz tego zabezpieczono także susz marihuany, łodygi, odżywki i środki chemiczne wspomagające uprawę, a także wagę elektroniczną służącą do porcjowania narkotyków. Policjanci przeszukali również inne adresy, w których mógł przebywać 41-latek. W wyniku tych czynności łącznie zabezpieczono ponad 10 500 gramów marihuany. Ujawnione substancje zostaną poddane badaniom.

Zatrzymany mężczyzna trafił do policyjnego aresztu. 5 czerwca 2025 roku usłyszał zarzuty dotyczące nielegalnej uprawy znacznej ilości marihuany, a dzień poźniej sąd zdecydował o jego trzymiesięcznym aresztowaniu. Grozi mu kara nawet do 8 lat pozbawienia wolności. Dalsze czynności w tej sprawie prowadzi Komisariat Policji w Gąbinie oraz Prokuratura w Płocku.

Obie realizacje są kolejnym dowodem na to, że łódzcy policjanci skutecznie reagują na przestępczość narkotykową – zarówno w przestrzeni miejskiej, jak i na terenach bardziej oddalonych. Zabezpieczenie tak dużych ilości środków odurzających to nie tylko dowód sprawnej pracy operacyjnej, ale przede wszystkim konkretne działanie na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców regionu.

/ mł.asp. Maksymilain Jasiak, nadkom. Aneta Sobieraj/