215 zarzutów dla lekarza za wystawianie recept Powrót Drukuj Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą KWP w Łodzi zatrzymali 43 - letniego lekarza. Jak ustalono, mężczyzna wystawiał znacząco za dużo recept na leki z grupy RPW, które zawierają m.in. środki odurzające. Grozi mu kara nawet do 8 lat więzienia.

W toku prowadzonego śledztwa obejmującego okres od sierpnia 2021 roku policjanci ustalili, że 43-letni lekarz w ramach prowadzonej praktyki wystawiał niewspółmiernie dużo recept na leki RPW, które w swoim składzie zawierały środki odurzające lub substancje psychoaktywne. Mężczyzna wystawił 271 recept w formie elektronicznej i udostępnił kody do ich realizacji kilkudziesięciu osobom do tego nie uprawnionym. W toku prowadzonych czynności policjanci przesłuchali osoby, na które wystawione były recepty. Wiele z tych osób zaprzeczało, aby kiedykolwiek byli pacjentami medyka, nawet w formie teleporady. Jak ustalili śledczy, mężczyzna ogłaszał się również na różnych portalach oferując możliwość udzielania teleporad w trakcie których wielokrotnie wystawiał zwolnienia lekarskie.

Decyzją Prokuratury Rejonowej Łódź-Górna, wydane zostało postanowienie o zatrzymaniu i przymusowym doprowadzeniu 43-latka. Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą KWP w Łodzi czynności te zrealizowali 1 lipca 2025r. W miejscu zamieszkania mężczyzny w dzielnicy Górna w Łodzi, w wyniku przeszukania zabezpieczono liczne telefony komórkowe i komputery.

Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie lekarzowi aż 215 zarzutów. Mężczyźnie grozi za to kara nawet do 8 lat więzienia. Teraz o jego dalszym losie zdecyduje sąd. Sprawa ma charakter rozwojowy.

podkom . Adam Dembiński

