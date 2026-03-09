Uprowadzili 8-latka i uciekli do Łodzi. Odnaleziony chłopiec wrócił pod opiekę babci

13 marca 2026 roku w godzinach wieczornych do zgierskich policjantów dotarło dramatyczne zgłoszenie. Do domu w miejscowości pod Zgierzem wtargnęły dwie osoby, które wybiły szybę w drzwiach tarasowych, a następnie siłą próbowały zabrać 8-latka. Wobec 62-letniej kobiety, pod opieką której znajdował się chłopiec, agresorzy użyli gazu pieprzowego, a następnie zabrali dziecko i odjechali w kierunku Łodzi. Na miejscu zdarzenia pracował technik kryminalistyki, który zabezpieczał ślady, a policyjne patrole ruszyły na poszukiwania pojazdu, którym odjechali sprawcy. Kiedy do funkcjonariuszy dotarły informacje, że sprawcą uprowadzenia może być matka chłopca, która ma ograniczoną władzę rodzicielską, ustalili jej adres zamieszkania i natychmiast udali się na miejsce. Po dotarciu na łódzkie osiedle, przy użyciu siły dostali się do mieszkania, gdzie znajdował się przestraszony chłopiec wraz z 41-letnią matką i 50- letnim mężczyzną. 8-latek, do czasu przekazania opiekunowi prawnemu został objęty pomocą policyjnego psychologa, a następnie wrócił bezpiecznie pod opiekę babci. Agresorzy trafili do policyjnej celi. Usłyszeli już zarzuty m.in. uprowadzenia dziecka. Prokurator zastosował wobec nich wolnościowe środki zapobiegawcze. Grozi im do 5 lat pozbawienia wolności.

Na filmie widać jak policjanci prowadzą zatrzymanego mężczyznę i zatrzymaną kobietę do radiowozów.

sierż.sztab. Bartłomiej Arcimowicz