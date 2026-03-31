Pabianiccy policjanci zatrzymali sprawcę kradzieży zuchwałej Powrót Drukuj Choć 1 kwietnia wielu z nas kojarzy się z niewinnymi żartami i primaaprilisowymi psotami, to ten psikus zdecydowanie do śmiesznych nie należał. W pośpiechu, gdy łatwo o chwilę nieuwagi, czujność okazuje się bezcenna – bo jak pokazuje ta historia, są tacy, którzy wypatrują okazji niczym przedświątecznych promocji i czekają na moment naszego roztargnienia. Niech ta sytuacja będzie przestrogą i uczy nas ostrożności w miejscach publicznych.

1 kwietnia 2026 roku około godziny 19.10 dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Pabianicach otrzymał zgłoszenie dotyczące kradzieży szczególnie zuchwałej. Do tego przestępstwa doszło na parkingu sklepu mieszczącego się przy ulicy Konopnickiej w Pabianicach. Z relacji pokrzywdzonego wynikało, że sprawca zabrał mu podręczną torbę w chwili, gdy ten zajęty był pakowaniem zakupów i rozmową telefoniczną. Kradzież zarejestrował również monitoring. Na nagraniu widać było, że mężczyzna poruszający się rowerem najpierw wytypował cel , a po kilku „próbnych podjazdach” osiągnął zamierzony efekt. Kierujący jednośladem wyczekał dogodny moment i gdy klient sklepu wypakowywał zakupy z wózka do bagażnika samochodu zbliżył się na tyle, by zabrać mu saszetkę z dokumentami, kluczami i gotówką. Co prawda, senior szybko zorientował się, że stracił mienie, ale mimo tego sprawcy nie udało mu się dogonić. Następnego dnia, z samego rana do siedziby pabianickich stróżów prawa zgłosiła się kobieta, która wychodząc do pracy zauważyła torbę zawieszoną na ogrodzeniu. Wewnątrz były przedmioty należące do pokrzywdzonego. Brakowało jednak 1600 złotych.

Funkcjonariusze dysponowali wizerunkiem podejrzewanego o ten czyn mężczyzny. 2 kwietnia około godziny 13.20 został zauważony na ulicy Moniuszki przez mundurowych z Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego pabianickiej komendy. Jechał na rowerze, a na widok oznakowanego radiowozu podjął próbę ucieczki. Po krótkim pościgu pieszym został zatrzymany. 47-latek, w rozmowie z policjantami, przyznał się do kradzieży. Dodał, że niedawno wyszedł z więzienia, gdzie odbywał karę pozbawienia wolności za rozbój. Na parkingu sklepu zobaczył łatwy cel więc skorzystał z okazji. Pieniądze wydał na alkohol, a resztę przedmiotów wyrzucił. Usłyszał już zarzuty. Za kradzież szczególnie zuchwałą grozi kara do 8 lat pozbawienia. Ponieważ nieuczciwy Pabianiczanin działał w warunkach recydywy musi liczyć się z surowszym wymiarem kary.

Apelujemy o zachowanie ostrożności: nie zostawiajmy toreb i zakupów bez nadzoru, trzymajmy je zawsze w zasięgu wzroku i ręki, a podczas pakowania czy odkładania rzeczy do samochodu zwracajmy uwagę na otoczenie. Warto też unikać rozpraszaczy, takich jak telefon, i reagować na podejrzane zachowania — to proste zasady, które mogą uchronić przed stratą.

podkomisarz Agnieszka Jachimek

