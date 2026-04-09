Policjanci rozbili grupę przestępczą zajmującą się nielegalną migracją Powrót Drukuj Policjanci z KWP w Łodzi wspólnie z funkcjonariuszami Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej od lutego 2025 roku do chwili obecnej, zatrzymali 6 osób, które wbrew prawu organizowały obcokrajowcom nielegalne przekroczenie polskiej granicy. Zatrzymani to obywatele Ukrainy w wieku od 31 do 69 lat. Decyzją sądu na wniosek prokuratora wobec mężczyzn zastosowano tymczasowy areszt. Grozi im kara do 8 lat więzienia.

Policjanci z Zespołu do Walki z Handlem Ludźmi Wydziału Kryminalnego KWP w Łodzi, cały czas zbierają informacje dotyczące m.in. nielegalnego przekraczania granic RP . Na trop grupy przestępczej, której członkowie umożliwiali nielegalny proceder wjazdu na teren Polski, głównie obywatelom Wietnamu, policjanci wpadli współpracując z funkcjonariuszami Placówki Straży Granicznej w Lubaczowie. Doskonała współpraca oraz profesjonalna analiza i wymiana informacji zaowocowały uzyskaniem informacji o tym nielegalnym procederze.

4 lutego 2025 roku Kryminalni z Łodzi i funkcjonariusze SG z Lubaczowa wiedząc, że w rejonie granicy ze Słowacją, może dojść do nielegalnego przekroczenia granicy, pojechali w typowany rejon. Mając pewność jakim autem poruszają się przestępcy, funkcjonariusze na trasie S1 w kierunku Bielska-Białej zatrzymali typowany pojazd. Za kierownicą siedział 42-letni obywatel Ukrainy, a w środku dwóch Wietnamczyków. Jak ustalono jeden z nich na terenie naszego kraju przebywał nielegalnie. 42-latka policjanci przewieźli do Prokuratury Okręgowej w Łodzi, gdzie usłyszał zarzuty. Współpraca międzyinstytucjonalna zaowocowała ustaleniem kolejnych osób zamieszanych w ten nielegalny proceder. Na podstawie wydanych postanowień o zatrzymaniu i doprowadzeniu do Prokuratury Okręgowej w Łodzi funkcjonariusze w kwietniu 2025 roku, zatrzymali na terenie Brzezin dwóch obywateli Ukrainy, 31 i 34-latka. Młodszy z nich poszukiwany był celem doprowadzenia do Aresztu Śledczego. Obaj usłyszeli zarzuty dotyczące organizowania nielegalnego przekraczania granic.

Policjanci i Strażnicy Graniczni cały czas pracowali nad sprawą. Pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Łodzi gromadzili materiał dowodowy i typowali kolejne osoby zamieszane w ten proceder. Następne realizacje miały miejsce we wrześniu minionego roku na terenie Łodzi, gdzie zatrzymano 39-letniego obywatela Ukrainy, a także w kwietniu 2026 roku, kiedy to zatrzymano dwóch mężczyzn w wieku 57 i 33-lat obaj obywatele Ukrainy. Osoby te również usłyszały prokuratorskie zarzuty dotyczące tego procederu.

Do chwili obecnej stróże prawa z Zespołu do Walki z Handlem Ludźmi Wydziału Kryminalnego KWP w Łodzi i funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Lubaczowie zatrzymali łącznie 6 obywateli Ukrainy, którzy od początku 2025 roku usłyszeli prokuratorskie zarzuty dotyczące organizowania nielegalnego przekraczanie granicy RP . Decyzją sądu na wniosek prokuratora, wobec wszystkich mężczyzn zastosowano tymczasowy areszt.

Ta sprawa jest przykładem doskonałej współpracy Prokuratury, Policji i Straży Granicznej w zakresie zwalczania nielegalnej migracji i przynosi wymierne efekty dzięki regularnie prowadzonym wspólnym działaniom. Kluczem tego sukcesu jest niewątpliwie wymiana informacji i znajomość tego procederu.

Sprawa ma charakter rozwojowy.

kom . Adam Dembiński

Na filmie funkcjonariusze Policji i Straży Granicznej prowadzą zatrzymanych mężczyzn.