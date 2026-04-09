Policjanci rozbili grupę przestępczą zajmującą się nielegalną migracją
Policjanci z KWP w Łodzi wspólnie z funkcjonariuszami Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej od lutego 2025 roku do chwili obecnej, zatrzymali 6 osób, które wbrew prawu organizowały obcokrajowcom nielegalne przekroczenie polskiej granicy. Zatrzymani to obywatele Ukrainy w wieku od 31 do 69 lat. Decyzją sądu na wniosek prokuratora wobec mężczyzn zastosowano tymczasowy areszt. Grozi im kara do 8 lat więzienia.
Policjanci z Zespołu do Walki z Handlem Ludźmi Wydziału Kryminalnego KWP w Łodzi, cały czas zbierają informacje dotyczące m.in. nielegalnego przekraczania granic RP. Na trop grupy przestępczej, której członkowie umożliwiali nielegalny proceder wjazdu na teren Polski, głównie obywatelom Wietnamu, policjanci wpadli współpracując z funkcjonariuszami Placówki Straży Granicznej w Lubaczowie. Doskonała współpraca oraz profesjonalna analiza i wymiana informacji zaowocowały uzyskaniem informacji o tym nielegalnym procederze.
4 lutego 2025 roku Kryminalni z Łodzi i funkcjonariusze SG z Lubaczowa wiedząc, że w rejonie granicy ze Słowacją, może dojść do nielegalnego przekroczenia granicy, pojechali w typowany rejon. Mając pewność jakim autem poruszają się przestępcy, funkcjonariusze na trasie S1 w kierunku Bielska-Białej zatrzymali typowany pojazd. Za kierownicą siedział 42-letni obywatel Ukrainy, a w środku dwóch Wietnamczyków. Jak ustalono jeden z nich na terenie naszego kraju przebywał nielegalnie. 42-latka policjanci przewieźli do Prokuratury Okręgowej w Łodzi, gdzie usłyszał zarzuty. Współpraca międzyinstytucjonalna zaowocowała ustaleniem kolejnych osób zamieszanych w ten nielegalny proceder. Na podstawie wydanych postanowień o zatrzymaniu i doprowadzeniu do Prokuratury Okręgowej w Łodzi funkcjonariusze w kwietniu 2025 roku, zatrzymali na terenie Brzezin dwóch obywateli Ukrainy, 31 i 34-latka. Młodszy z nich poszukiwany był celem doprowadzenia do Aresztu Śledczego. Obaj usłyszeli zarzuty dotyczące organizowania nielegalnego przekraczania granic.
Policjanci i Strażnicy Graniczni cały czas pracowali nad sprawą. Pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Łodzi gromadzili materiał dowodowy i typowali kolejne osoby zamieszane w ten proceder. Następne realizacje miały miejsce we wrześniu minionego roku na terenie Łodzi, gdzie zatrzymano 39-letniego obywatela Ukrainy, a także w kwietniu 2026 roku, kiedy to zatrzymano dwóch mężczyzn w wieku 57 i 33-lat obaj obywatele Ukrainy. Osoby te również usłyszały prokuratorskie zarzuty dotyczące tego procederu.
Do chwili obecnej stróże prawa z Zespołu do Walki z Handlem Ludźmi Wydziału Kryminalnego KWP w Łodzi i funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Lubaczowie zatrzymali łącznie 6 obywateli Ukrainy, którzy od początku 2025 roku usłyszeli prokuratorskie zarzuty dotyczące organizowania nielegalnego przekraczanie granicy RP. Decyzją sądu na wniosek prokuratora, wobec wszystkich mężczyzn zastosowano tymczasowy areszt.
Ta sprawa jest przykładem doskonałej współpracy Prokuratury, Policji i Straży Granicznej w zakresie zwalczania nielegalnej migracji i przynosi wymierne efekty dzięki regularnie prowadzonym wspólnym działaniom. Kluczem tego sukcesu jest niewątpliwie wymiana informacji i znajomość tego procederu.
Sprawa ma charakter rozwojowy.
kom. Adam Dembiński
Na filmie funkcjonariusze Policji i Straży Granicznej prowadzą zatrzymanych mężczyzn.
Film VN20260415_135924.mp4
Pobierz plik VN20260415_135924.mp4 (format mp4 - rozmiar 15.22 MB)