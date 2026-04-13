Transport ratujący życie – policyjny śmigłowiec z organami do przeszczepu Powrót Drukuj Są takie działania, w których każda minuta ma znaczenie większe niż kiedykolwiek. Transport organów do przeszczepu to jedna z najbardziej wymagających i odpowiedzialnych misji realizowanych przy wsparciu Policji. To właśnie w takich momentach nowoczesny sprzęt, doświadczenie oraz pełna mobilizacja lotników przekładają się bezpośrednio na ludzkie życie. Tym razem do akcji ruszyli policyjni lotnicy z KWP w Łodzi, wykorzystując śmigłowiec Bell 407GXi.

Kilka dni temu policyjni lotnicy z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi stanęli przed kolejnym wyzwaniem, które wymagało natychmiastowego działania. Ich zadaniem było przetransportowanie organu do przeszczepu z województwa dolnośląskiego do Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Poznaniu. W takich sytuacjach nie ma miejsca na błędy ani opóźnienia, liczy się czas i skuteczność.

Do realizacji tej pilnej misji został wykorzystany śmigłowiec Bell-407GXi, nowoczesna maszyna, która dzięki swoim parametrom umożliwia szybkie i bezpieczne pokonywanie znacznych odległości. Misje z organami na pokładzie realizowane są w trybie alarmowym. Piloci doskonale wiedzą, że w transplantologii czas jest wartością krytyczną. Każdy etap - od startu, przez lot, aż po przekazanie organu zespołowi medycznemu - musi przebiegać zgodnie procedurami i najwyższymi standardami bezpieczeństwa.

Podczas tego lotu załoga miała pełną świadomość, że przewozi coś znacznie więcej niż medyczny ładunek. Po drugiej stronie czekał pacjent, dla którego przeszczep oznaczał realną szansę na dalsze życie. Dzięki sprawnej organizacji i profesjonalizmowi policyjnych lotników organ dotarł do poznańskiego szpitala na czas. Był to już drugi w tym roku lot z wykorzystaniem tego typu śmigłowca w tego rodzaju działaniach.

Dotychczas policyjni lotnicy zrealizowali już ponad 70 tego typu misji ratujących życie i zdrowie pacjentów w całym kraju. Każda z nich to dowód na to, że odpowiednie przygotowanie, doświadczenie oraz wykorzystanie nowoczesnego sprzętu mogą decydować o powodzeniu najbardziej wymagających operacji.

Lotnictwo polskiej Policji realizuje transporty organów do transplantacji wyłącznie w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia pacjenta, gdy nie ma możliwości wykorzystania transportu kołowego lub dostępności innych statków powietrznych.