Skuteczna akcja łódzkich policjantów – rozbita zorganizowana grupa przestępcza
Policjanci z Łodzi, działając wspólnie z funkcjonariuszami Krajowej Administracji Skarbowej pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Łodzi, rozbili zorganizowaną grupę przestępczą, której członkowie dokonywali rozbojów na pracownikach punktów z nielegalnymi automatami do gier hazardowych. W sprawie występuje 23 podejrzanych, a funkcjonariusze zabezpieczyli ponad 90 nielegalnych automatów do gier.

Sprawa miała swój początek w 2024 roku. Policjanci uzyskali wiedzę, że na terenie województwa łódzkiego dochodzi do przestępstw rozbójniczych popełnianych na szkodę pracowników punktów, w których odbywają się nielegalne gry hazardowe na automatach. Kryminalni zbierając informacje ustalili, że podobnych przestępstw zaistniałych na terenie naszego województwa było co najmniej kilkanaście i popełniały je różne osoby, w różnych składach osobowych w okresie od marca 2024 roku do lutego 2026 roku.

Kolejne ustalenia potwierdziły, że członkowie innej jeszcze zorganizowanej grupy przestępczej urządzają lub prowadzą punkty z nielegalnymi grami hazardowymi na terenie województwa łódzkiego, a także wprowadzają do obrotu znaczne ilości środków odurzających i substancji psychotropowych. Potwierdziły się również informacje, że dokonują oni na terenie tych punktów rozbojów z użyciem przedmiotów, które swoim wyglądem przypominają broń palną. Sprawcy działali w sposób zaplanowany i ukierunkowany na szybkie zdobycie gotówki, wykorzystując fakt znajomości funkcjonowania nielegalnych lokali. Żmudna analiza zgromadzonych materiałów oraz intensywna praca policjantów doprowadziła do ustalenia liderów grupy przestępczej.

Kulminacją działań była realizacja przeprowadzona w ostatnich dniach. W akcji jednocześnie brały udział 22 grupy realizacyjne, które weszły równocześnie do ponad dwudziestu wytypowanych adresów. W działania zaangażowani byli funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, Komendy Miejskiej Policji w Łodzi, przy wsparciu BOA, SPKP z Łodzi, Poznania i Kielc oraz funkcjonariuszy KAS.

Podczas skoordynowanej akcji zatrzymano łącznie 27 osób w wieku od 26 do 61 lat. Dodatkowo wśród zatrzymanych ujawniono cztery osoby poszukiwane. Funkcjonariusze zabezpieczyli również 91 automatów do nielegalnych gier hazardowych. Podczas przeszukań miejsc zamieszkania zatrzymanych policjanci zabezpieczyli pieniądze w kwocie ponad 885 tysięcy złotych, środki odurzające i psychotropowe takie jak mefedron, kokaina, amfetamina i marihuanę. Łącznie funkcjonariusze zabezpieczyli ponad 850 gramów narkotyków.

W Prokuraturze Regionalnej w Łodzi 5 osób usłyszało zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz dokonania rozbojów z użyciem niebezpiecznych narzędzi. 2 osoby usłyszały zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz prowadzenie nielegalnej działalności hazardowej. Wobec wszystkich 7 podejrzanych sąd zastosował sankcje izolacyjne w postaci tymczasowego aresztowania. Część zatrzymanych odpowie także za posiadanie narkotyków. Za udział w zorganizowanej grupie przestępczej dokonującej rozbojów z wykorzystaniem niebezpiecznych narzędzi grozi kara do 20 lat pozbawienia wolności.

Sprawa ma charakter rozwojowy.