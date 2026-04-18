Kolejna osoba zatrzymana w sprawie wyłudzeń dotacji oświatowych Powrót Drukuj Funkcjonariusze z Wydziału do Walki z Korupcją oraz Wydziału Kryminalnego KWP w Łodzi zatrzymali kolejną osobę podejrzaną o pranie brudnych pieniędzy. Mężczyzna powiązany jest ze sprawą wyłudzenia dotacji w łącznej kwocie co najmniej 140 mln złotych. Podejrzanemu grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Powstanie przestępczego procederu polegającego na wyłudzeniu dotacji oświatowych, poświadczeniu nieprawdy, a także praniu pieniędzy ma swój początek w czerwcu 2016 roku. Pierwsze zatrzymania miały miejsce w 2024 roku, wtedy funkcjonariusze Wydziału do Walki z Korupcją z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi na polecenie Prokuratury Okręgowej w Łodzi zatrzymali 25 osób, które wyłudziły dotacje w łącznej kwocie co najmniej 140 mln złotych. Policjanci zatrzymali wówczas kierującego grupą przestępczą oraz osoby odpowiedzialne za werbowanie tzw. słupów do obsadzenia w roli prezesów zarządu poszczególnych spółek prowadzących szkoły niepubliczne. Wśród zatrzymanych było siedem osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, która działała od czerwca 2016 do grudnia 2023 roku (szczegóły TUTAJ).

Kolejne uderzenie w zorganizowaną grupę zajmującą się tym procederem miało miejsce 13 maja 2025 roku, kiedy to funkcjonariusze Wydziału dw . z Korupcją KWP w Łodzi, wraz z funkcjonariuszami z KWP w Gdańsku, Olsztynie, Białymstoku, Katowicach, KRP Warszawa I oraz 10 jednostek podległych KWP w Łodzi, zrealizowali czynności zatrzymania i doprowadzenia podejrzewanych osób na podstawie postanowień wydanych przez Prokuraturę Regionalną w Łodzi. Tego dnia funkcjonariusze zatrzymali 5 osób podejrzanych o pranie brudnych pieniędzy pochodzących z wyłudzonych dotacji oświatowych.

Następne zatrzymania miały miejsce 28 października 2025 roku. Policjanci z Wydziału do Walki z Korupcją Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, przy współpracy funkcjonariuszy z sześciu Komend Wojewódzkich Policji – w Poznaniu, Gdańsku, Gorzowie Wielkopolskim, Krakowie, Katowicach i Białymstoku – oraz czterech Komend Miejskich Policji: w Nowym Sączu, Legnicy, Częstochowie i Słupsku, dokonali zatrzymania kolejnych 13 osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się wyłudzaniem dotacji na działalność edukacyjną niepublicznych szkół. Osoby te pełniły funkcje dyrektorów placówek edukacyjnych (szczegóły TUTAJ).

W ostatnich dniach policjanci z Wydziału do Walki z Korupcją KWP w Łodzi wspierani przez funkcjonariuszy z Wydziału Kryminalnego KWP w Łodzi posiadając własne ustalenia oraz na podstawie postanowienia o zatrzymaniu i doprowadzeniu wydanego przez Prokuraturę Regionalną w Łodzi, we wczesnych godzinach porannych dokonali kolejnego zatrzymania podejrzanego o pranie brudnych pieniędzy. Funkcjonariusze przeprowadzili przeszukania w miejscu zamieszkania i zameldowania 48-latka na terenie woj. mazowieckiego. W wyniku przeszukania pomieszczeń śledczy zabezpieczyli 7 telefonów komórkowych i 2 laptopy.

Zatrzymanego doprowadzono do Prokuratury, gdzie został mu przedstawiony zarzut dotyczący prania brudnych pieniędzy. Podejrzany przyznał się do zarzucanego mu czynu, grozi mu do 10 lat pozbawienia wolności. W związku ze sprawą łącznie od 2024 roku zatrzymano już 47 osób. Sprawa nadal ma charakter rozwojowy.

sierż. szt. Izabela Wypychowska