Szybka reakcja policjantów i strażaków zapobiegła rozprzestrzenieniu się pożaru. 55-latek zatrzymany za podpalenie Powrót Drukuj Dzięki szybkiej i zdecydowanej reakcji policjantów z Oddziału Prewencji Policji w Łodzi oraz funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Piotrkowie Trybunalski nie doszło do rozprzestrzenienia się pożaru na dużą skalę. Policjanci zatrzymali 55-letniego mężczyznę podejrzewanego o podpalenie młodego lasu na prywatnej posesji, graniczącej bezpośrednio z kompleksem leśnym o powierzchni około 500 hektarów. Mężczyzna usłyszał zarzut sprowadzenia niebezpiecznego zdarzenia zagrażającego życiu lub zdrowiu wielu osób. Grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Do zdarzenia doszło 6 maja 2026 roku. Dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Piotrkowie Trybunalskim otrzymał zgłoszenie od pracownika punktu alarmowo-dyspozycyjnego Nadleśnictwa Piotrków, który pełniąc dyżur powiadomił o pożarze lasu na terenie jednej z posesji w powiecie piotrkowskim. Na miejsce natychmiast skierowano policjantów Oddziału Prewencji Policji w Łodzi, którym zgłaszający przekazał film ze zdarzenia. Do akcji włączyli się funkcjonariusze Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Piotrkowie Trybunalskim, którzy ugasili zarzewie ognia i nie pozwolili na dalsze jego rozprzestrzenianie.

Z przekazanych informacji wynikało, że podpalenia mógł dopuścić się mężczyzna, który początkowo próbował samodzielnie ugasić ogień, jednak po kilku minutach oddalił się z miejsca zdarzenia na rowerze. Policjanci niezwłocznie rozpoczęli penetrację pobliskiego terenu i już po kilkunastu minutach zauważyli osobę odpowiadającą rysopisowi.

Podczas legitymowania ustalono, że jest to 55-letni mieszkaniec powiatu piotrkowskiego. Mężczyzna był agresywny, a od jego osoby wyczuwalna była silna woń alkoholu. Badanie wykazało blisko 1,9 promila alkoholu w organizmie. Prokuratura Rejonowa w Piotrkowie Trybunalskim zastosowała wobec podejrzanego dozór policyjny. Mężczyzna usłyszał zarzut sprowadzenia niebezpiecznego zdarzenia zagrażającego życiu lub zdrowiu wielu osób. Grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Policja przypomina, że wypalanie traw, nieostrożne obchodzenie się z ogniem oraz celowe podpalanie terenów zielonych stanowią poważne zagrożenie dla życia, zdrowia oraz środowiska naturalnego. Ogień w sprzyjających warunkach atmosferycznych może rozprzestrzeniać się bardzo szybko, obejmując duże obszary lasów i zabudowań.

Apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności:

nie używaj otwartego ognia w pobliżu lasów i terenów suchych,

nie wyrzucaj niedopałków papierosów na ziemię,

nie rozpalaj ognisk w miejscach do tego nieprzeznaczonych,

reaguj natychmiast, informując służby o zauważonym pożarze.

Pamiętajmy – odpowiedzialne zachowanie może zapobiec tragedii.

mł. asp. Mateusz Piliński

Na filmie widać jak mężczyna próbuje gasić pożar oraz jak policjanci prowadzą zatrzymanego.