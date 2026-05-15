Presja, promocje i manipulacja - łódzcy policjanci zatrzymali grupę oszustów
Funkcjonariusze Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi rozbili zorganizowaną grupę przestępczą, która działając na terenie całego kraju dokonywała oszustw „na garnki”. Złodzieje wyłudzali pieniądze głównie od osób starszych podczas pokazów sprzętu RTV i AGD. W trakcie tego procederu oszukali ponad 80 osób na blisko 1,4 mln złotych. Na terenie kilku województw zatrzymanych zostało 8 osób w wieku od 32 do 54 lat, którzy usłyszeli już zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, oszustw przeciwko mieniu znacznej wartości oraz prania pieniędzy. Grozi im kara do 15 lat pozbawienia wolności.
Od lipca 2024 roku w wielu miastach na terenie kraju oszuści działając w zorganizowanej grupie przestępczej prowadzili prezentacje na terenie wynajmowanych lokali, podczas których manipulowali uczestnikami, aby skłonić ich do zakupu oferowanego sprzętu. Cała grupa miała z góry przyjęty plan, który skierowany był głównie na osoby w podeszłym wieku. Sprawcy budowali klimat „super okazji”, ponieważ zakupy łączyli z niby wygranymi nagrodami lub dodatkowymi zniżkami. Głównie ich metoda polegała na oferowaniu produktów po cenie niezgodnej z wartością rynkową i jednoczesnym wywieraniu presji, sugerując, że oferta jest dostępna tylko przez krótki czas. W takich warunkach uczestnicy nie byli w stanie rzetelnie ocenić wartości produktu i stawali się ofiarami przestępców.
Analizując zebrany materiał dowodowy funkcjonariusze przystąpili do realizacji. 12 maja 2026 roku na podstawie postanowienia Prokuratury Okręgowej w Łodzi policjanci Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi przy wsparciu funkcjonariuszy Wydziału Kryminalnego, Dochodzeniowo-Śledczego oraz Wydziału do Walki z Przestępczością Narkotykową Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi oraz Komendy Miejskiej Policji w Łodzi i Komendy Powiatowej Policji w Zgierzu działając na terenie kilku województw zatrzymali 8 osób w wieku od 32 do 54 lat, którzy działając w zorganizowanej grupie przestępczej dokonywali oszustw na starszych osobach. W trakcie całego procederu oszukali ponad 80 osób na blisko 1,4 mln złotych. Przeszukano ich miejsca zamieszkania, w wyniku których zabezpieczono dokumentację prowadzonej działalności oraz przedmioty którymi posługiwali się oszuści. Z uwagi na szeroką działalność grupy do akcji włączyli się również funkcjonariusze Komend Wojewódzkich Policji w Białymstoku, Bydgoszczy i Poznaniu. Zatrzymani usłyszeli już zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, oszustw przeciwko mieniu znacznej wartości oraz prania pieniędzy.
Na wniosek Prokuratury Okręgowej w Łodzi sąd zastosował wobec 4 osób tymczasowy areszt. Wobec pozostałych podejrzanych zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze. Grozi im kara do 15 lat pozbawienia wolności.
mł. asp. Mateusz Piliński
Na filmie widać jak policjanci prowadzą zatrzymanych.
