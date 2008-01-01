Pabianiccy policjanci zlikwidowali nielegalny magazyn wyrobów tytoniowych Powrót Drukuj Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Ekonomiczną Komendy Powiatowej Policji w Pabianicach zlikwidowali nielegalny magazyn wyrobów tytoniowych na terenie powiatu sieradzkiego. Funkcjonariusze zabezpieczyli 440 kilogramów suszu tytoniowego bez polskich znaków akcyzy oraz maszynę służącą do jego przetwarzania. Straty Skarbu Państwa oszacowano na ponad 520 tysięcy złotych. Zatrzymany w tej sprawie 47-latek został tymczasowo aresztowany.

Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Ekonomiczną Komendy Powiatowej Policji w Pabianicach, na podstawie wykonanych ustaleń oraz posiadanych informacji, wytypowali miejsce, w którym miały być przechowywane nielegalne wyroby tytoniowe. Ich skład zlokalizowany był na terenie powiatu sieradzkiego.



20 maja 2026 roku czterech funkcjonariuszy tego wydziału, wspieranych przez dwóch kryminalnych, pojechało pod wytypowany adres. Tuż po godzinie 7.00 pojawili się na terenie otwartej posesji, na której znajdował się dom mieszkalny oraz budynek gospodarczy. Na miejscu funkcjonariusze zastali 47-letniego mężczyznę. Wspólnie z nim weszli do stodoły, gdzie ujawnili karton z foliowymi opakowaniami do tytoniu znanej marki, bez polskich znaków akcyzy, trzy kartony wypełnione suszem tytoniowym oraz maszynę służącą do jego rozdrabniania.



Mężczyzna został zatrzymany. Na miejscu dokonano przeszukań budynków oraz pojazdów znajdujących się na posesji i wykonano oględziny miejsca ujawnienia nielegalnego procederu. Następnie zabezpieczone przedmioty zostały przewiezione samochodem ciężarowym z Wydziału Transportu Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi do Komendy Powiatowej Policji w Pabianicach.



Łącznie policjanci zabezpieczyli 440 kilogramów suszu tytoniowego. Straty Skarbu Państwa z tytułu niezapłaconego podatku akcyzowego oszacowano na ponad 520 tysięcy złotych.



47-latek usłyszał zarzuty dotyczące magazynowania wyrobów tytoniowych bez opłaconej akcyzy poza składem podatkowym, ich produkcji oraz usiłowania wytwarzania przy użyciu specjalistycznej maszyny, czyniąc sobie z popełniania przestępstwa stałe źródło dochodu. Za popełnione czyny grozi mu kara do 3 lat pozbawienia wolności. Na wniosek Prokuratora z Prokuratury Rejonowej w Pabianicach sąd zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Mężczyzna najbliższe dwa miesiące spędzi za kratami.

podkomisarz Agnieszka Jachimek

