Skuteczna współpraca policjantów doprowadziła do zatrzymania niebezpiecznego przestępcy Powrót Drukuj Doskonała współpraca policjantów z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób oraz Wydziału ds. Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców KWP w Łodzi, zaowocowała zatrzymaniem 33-latka powiązanego ze środowiskiem pseudokibiców. Mężczyzna był poszukiwany m.in. za udział w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się obrotem narkotykami.

W wielu przypadkach policjanci różnych wydziałów łączą siły, a efektem tej korelacji jest zatrzymanie groźnych przestępców. Tak było i tym razem. Funkcjonariusze Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób oraz Wydziału ds . Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi pracowali nad sprawą ukrywającego się przed wymiarem sprawiedliwości 33-latka. Mężczyzna był znany w środowisku pseudokibiców. Poszukiwany był od 2025 roku na podstawie listów gończych dotyczących m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się obrotem znacznymi ilościami środków odurzających, a także popełnianiem przestępstw związanych z użyciem przemocy celem uzyskania zwrotu wierzytelności. Za swoją przestępczą ,,działalność” miał odbyć karę ponad 5 lat pozbawienia wolności. Jednak postanowił się ukrywać licząc, że nie zostanie odnaleziony przez policjantów – mylił się.

Kiedy policjanci wpadli na jego trop decyzja o zatrzymaniu zapadła bardzo szybko. Stróże prawa wiedzieli, że mężczyzna może być niebezpieczny, dlatego kryminalnych wspierali funkcjonariusze z Samodzielnych Pododdziałów Kontrterrorystycznych Policji z Łodzi, Radomia oraz Kielc. Poszukiwany ukrywał się na terenie powiatu łódzkiego wschodniego. Doskonałe przygotowanie realizacji, oraz profesjonalizm policjantów przyniósł oczekiwany efekt, 33-latek był zaskoczony i nie stawiał oporu. Po zatrzymaniu 22 maja 2026 roku, został przewieziony do jednostki policji, gdzie wykonano z nim dalsze czynności, po których trafił do placówki penitencjarnej gdzie spędzi ponad 5 lat.

To zatrzymanie jest dowodem na zaangażowanie i dociekliwość w gromadzeniu poszlak i informacji z przysłowiowej ulicy. Czas jest kluczowy w takich ustaleniach, gdyż osoby ukrywające się często zmieniają miejsca pobytu i starają się zacierać ślady swojego pobytu. Jednak cierpliwość i zaangażowanie pracujących nad sprawą policjantów komendy wojewódzkiej w Łodzi przynoszą oczekiwane efekty.

kom . Adam Dembiński

Na filmie widać policjantów prowadzących zatrzymanego.