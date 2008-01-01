W obliczu kryzysu liczy się współpraca – ćwiczenia służb na poligonie Powrót Drukuj 28 maja 2026 roku na poligonie w okolicach Sieradza przeprowadzono praktyczne szkolenie z zakresu procesowej obsługi miejsca katastrofy. W ćwiczeniach uczestniczyły jednostki i komórki organizacyjne Policji województwa łódzkiego oraz przedstawiciele podmiotów współpracujących z Policją. Szkolenie obejmowało działania operacyjne i procesowe związane z wystąpieniem przestępstwa o charakterze terrorystycznym – aktu sabotażu z użyciem materiałów wybuchowych, w tym prowadzenie oględzin miejsca zdarzenia z elementami śledztwa powybuchowego.

Scenariusz ćwiczeń zakładał działalność zorganizowanej grupy przygotowującej zamach na infrastrukturę kolejową przy wykorzystaniu materiałów wybuchowych. Sprawcy mieli przemieszczać się po terytorium kraju, stosując kamuflaż oraz różnorodne środki transportu i łączności. Ich działania miały charakter wieloetapowy i obejmowały zarówno przygotowanie, jak i próbę przeprowadzenia zamachu na obiekt o znaczeniu strategicznym, charakteryzujący się dużym natężeniem ruchu osób.

Charakter zdarzenia wymagał sprawnego zabezpieczenia miejsca przestępstwa, ścisłej współpracy Policji, Prokuratury oraz innych służb, a także efektywnego przepływu informacji pomiędzy wszystkimi zaangażowanymi podmiotami. Szczególny nacisk położono na koordynację działań w sytuacjach kryzysowych oraz właściwe prowadzenie czynności procesowych.

Głównym celem szkolenia było doskonalenie współdziałania funkcjonariuszy Policji i przedstawicieli instytucji, a także podniesienie kompetencji uczestników w zakresie organizacji, prowadzenia i koordynacji oględzin miejsc zdarzeń. Ćwiczenia obejmowały cały proces działań – od momentu uzyskania informacji o zdarzeniu, poprzez przejęcie nadzoru nad miejscem przez właściwe służby, aż do zakończenia czynności związanych z gromadzeniem i zabezpieczaniem materiału dowodowego.

Podczas szkolenia uczestnicy mieli możliwość praktycznego przećwiczenia współpracy pomiędzy służbami ratowniczymi, organami ścigania oraz przedstawicielami Prokuratury. Ćwiczenia stanowiły również okazję do wymiany doświadczeń i dobrych praktyk pomiędzy wszystkimi zaangażowanymi podmiotami.

W szkoleniu uczestniczyli funkcjonariusze Komend Powiatowych i Miejskich Policji garnizonu łódzkiego, wydziałów Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, Oddziału Prewencji Policji w Łodzi wraz z Zespołem Medycznym, Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Łodzi, Centralnego Biura Śledczego Policji Zarządu w Łodzi, Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości Zarządu w Łodzi, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, a także przedstawiciele Laboratorium Kryminalistycznego KWP z s. w Radomiu, strażacy z Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Sieradzu, żołnierze Oddziału Żandarmerii Wojskowej w Łodzi, prokuratorzy oraz przedstawiciele firmy Dilectro Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Tego rodzaju przedsięwzięcia stanowią ważny element doskonalenia umiejętności funkcjonariuszy w zakresie organizowania, prowadzenia i koordynowania działań na miejscach zdarzeń o szczególnym charakterze. Pozwalają również na praktyczne wykorzystanie nowoczesnych metod dokumentowania miejsc zdarzeń oraz specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego w pracy służb.

Przeprowadzone ćwiczenia umożliwiły weryfikację obowiązujących procedur reagowania, usprawnienie przepływu informacji pomiędzy uczestniczącymi podmiotami oraz przygotowanie służb do skutecznego działania w przypadku wystąpienia realnego zagrożenia. Jednocześnie przyczyniły się do doskonalenia praktycznych umiejętności związanych z prowadzeniem czynności na miejscu zdarzenia.

/Izabela Dalecka/

/foto/video: mł. asp. Mateusz Piliński/