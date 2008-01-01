Oszukał seniorkę metodą „na wypadek”, jeszcze tego samego dnia został zatrzymany Powrót Drukuj Dzięki szybkiej reakcji rawskich kryminalnych zatrzymany został 31-letni mężczyzna tzw. „odbierak” podejrzany o oszustwo na szkodę 89-letniej mieszkanki gminy Biała Rawska. Najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie. Grozi mu kara do 8 lat pozbawienia wolności.

3 czerwca 2026 roku po godzinie 17.00 do seniorki zadzwoniła kobieta, która pod legendą spowodowania wypadku drogowego przez jej córkę poinformowała o konieczności wpłacenia 180 tysięcy złotych tytułem kaucji. Pieniądze miały zostać odebrane przez rzekomego prokuratora.

Po krótkim czasie do miejsca zamieszkania 89-latki przyjechał mężczyzna podający się właśnie za prokuratora. Seniorka przekazała ostatecznie oszustowi 1000 złotych, które jak twierdził, miały stanowić zwrot kosztów jego dojazdu. Po otrzymaniu zgłoszenia funkcjonariusze natychmiast podjęli działania, które doprowadziły do ustalenia i zatrzymania sprawcy. W wyniku intensywnych działań operacyjnych jeszcze tego samego dnia namierzyli podejrzanego na terenie powiatu łódzkiego wschodniego i zatrzymali go w miejscu zamieszkania.

31-latek został doprowadzony do rawskiej komendy, gdzie usłyszał zarzut oszustwa. Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na skierowanie do sądu wniosku o zastosowanie wobec podejrzanego tymczasowego aresztowania. Na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec 31-latka tymczasowy areszt na okres 3 miesięcy. Za popełnione przestępstwo grozi mu kara do 8 lat pozbawienia wolności. Sprawa ma charakter rozwojowy.

Przypominamy. Sprawcy często wykorzystują podobny scenariusz. Dzwonią na telefon stacjonarny lub komórkowy i przedstawiają dramatyczną historię. Najczęściej chodzi o rzekomy wypadek, zatrzymanie przez Policję albo pilną potrzebę przekazania pieniędzy, aby pomóc bliskiej osobie. Celem jest wywołanie silnych emocji i ograniczenie czasu na spokojne sprawdzenie informacji.

Warto pamiętać, że policjanci, prokuratorzy nigdy nie proszą o przekazywanie pieniędzy ani kosztowności. Nie ma też możliwości "wykupienia" kogoś z policyjnego aresztu. Funkcjonariusze nie dzwonią w takich sprawach i nie polecają przygotowywania gotówki do odbioru. Jeśli ktoś podaje się przez telefon za funkcjonariusza Policji i żąda pieniędzy, to próba oszustwa.

Apelujemy także do rodzin seniorów, aby rozmawiać z bliskimi o takich metodach działania przestępców. Często to właśnie osoby starsze są wybierane przez oszustów, ponieważ korzystają z telefonów stacjonarnych i w pierwszej chwili mogą uwierzyć w dramatyczną historię przekazywaną przez rozmówcę.

starszy aspirant Agata Krawczyk

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