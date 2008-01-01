Doskonalenie przewodników psów służbowych w pomieszczeniach symulacyjnych KWP w Łodzi Powrót Drukuj 9 czerwca 2026 roku na terenie obiektu symulacyjnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi odbyło się specjalistyczne szkolenie doskonalące dla policyjnych przewodników psów służbowych. W przedsięwzięciu uczestniczyli funkcjonariusze wraz z psami służbowymi kategorii patrolowo-tropiącej oraz do wyszukiwania zapachów narkotyków, reprezentujący jednostki Policji z województwa łódzkiego.

Szkolenie zostało zorganizowane przez Wydział Prewencji oraz Wydział Kadr i Szkolenia KWP w Łodzi. Jego głównym celem było podniesienie kwalifikacji przewodników psów służbowych w zakresie realizacji zadań ustawowych, prowadzenia działań poszukiwawczych oraz podejmowania interwencji wobec osób agresywnych.

Program zajęć obejmował m.in. przeszukiwanie pomieszczeń pod kątem ukrytych środków odurzających, poszukiwanie osób ukrywających się w obiektach mieszkalnych, doskonalenie technik obezwładniania osób agresywnych, a także ćwiczenia związane z pościgiem za sprawcą oraz ochroną przewodnika podczas interwencji. W szkoleniu uczestniczyli również policyjni pozoranci, dzięki którym możliwe było przeprowadzenie realistycznych scenariuszy działań.

Ćwiczenia pozwoliły na wymianę doświadczeń pomiędzy przewodnikami z różnych jednostek Policji oraz doskonalenie współpracy człowieka i psa w warunkach zbliżonych do rzeczywistych działań służbowych. Tego rodzaju przedsięwzięcia mają istotne znaczenie dla utrzymania wysokiego poziomu wyszkolenia zespołów kynologicznych, które na co dzień wspierają policjantów podczas realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i porządku publicznego.

mł. asp. Izabela Wypychowska

Film Doskonalenie przewodników psów służbowych w pomieszczeniach symulacyjnych KWP w Łodzi