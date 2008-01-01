Dziecko na parapecie trzeciego piętra budynku. Ojciec był na spacerze... Powrót Drukuj 14 czerwca 2026 roku, o godzinie 16:30 policjanci i strażacy udali się na ulicę Podrzeczną w Łodzi. Według zgłoszenia, na parapecie 3 piętra stało małe dziecko ubrane jedynie w pieluszkę...

Błyskawiczne ustalenia śródmiejskiego policjanta doprowadziły go do właściwego mieszkania i po chwili dziecko znalazło się w rękach stróża prawa. 3-latek pozostawiony był bez żadnej opieki. Policjanci i strażacy zaopiekowali się dzieckiem - zmienili mu pieluszkę i ubrali, a medycy przetransportowali go do szpitala celem dalszej diagnostyki. Na miejsce przyszedł ojciec chłopca, który w rozmowie z mundurowymi powiedział, że był na krótkim spacerze z psem i drugim synem.

Funkcjonariusze gromadzą materiał dowodowy w tej sprawie. Zgodnie z kodeksem karnym takie zachowanie może być kwalifikowane jako narażenie na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia bądź zdrowia za co grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Czynności w tej sprawie prowadzone są przez śledczych z V Komisariatu Policji w Łodzi pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Łódź – Bałuty.

podkom. Kamila Sowińska