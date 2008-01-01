Skuteczna akcja policjantów ze Skierniewic. Rozbili grupę zajmującą się kradzieżami pojazdów, odzyskali dwa auta i zabezpieczyli znaczne ilości narkotyków Powrót Drukuj Efektem wielomiesięcznej pracy oraz doskonałego rozpoznania środowiska przestępczego przez policjantów Komendy Miejskiej Policji w Skierniewicach było zatrzymanie czterech osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się kradzieżami samochodów na terenie województwa łódzkiego. W trakcie działań funkcjonariusze zabezpieczyli znaczne ilości narkotyków, odzyskali skradzione pojazdy oraz sprzęt służący do popełniania przestępstw.

Realizacja została przeprowadzona 16 czerwca 2026 roku na podstawie postanowień o dokonaniu przeszukań wydanych przez Prokuraturę Okręgową w Łodzi. W działania zaangażowani byli policjanci Komendy Miejskiej Policji w Skierniewicach przy wsparciu funkcjonariuszy wszystkich wydziałów pionu kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, Komendy Stołecznej Policji, Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji „BOA” oraz Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Łodzi.

Dzięki skutecznej pracy operacyjnej oraz precyzyjnie zaplanowanej realizacji policjanci zatrzymali czterech mężczyzn w wieku od 31 do 45 lat, mieszkańców województwa mazowieckiego. Podczas przeszukań funkcjonariusze zabezpieczyli łącznie ponad 230 gramów amfetaminy, ponad 280 gramów mefedronu, ponad 3900 gramów marihuany oraz ponad 4100 gramów niezidentyfikowanej substancji. Zabezpieczone substancje zostały przekazane do dalszych badań laboratoryjnych.

Ponadto policjanci odzyskali dwa skradzione pojazdy marek BMW i Lexus, a także dwa silniki samochodowe pochodzące z przestępstwa. Zabezpieczono również specjalistyczne urządzenia elektroniczne wykorzystywane przez sprawców do zakłócania sygnału GPS i telefonii komórkowej oraz przełamywania elektronicznych zabezpieczeń pojazdów, a także kilkanaście części samochodowych, które będą przekazane do badań przez biegłego z zakresu mechanoskopii.

Zgromadzony przez śledczych materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie zatrzymanym szeregu zarzutów. Wszyscy usłyszeli zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się kradzieżami pojazdów osobowych. Za to przestępstwo grozi im kara do 8 lat pozbawienia wolności.

Dodatkowo mężczyźni w wieku 38 i 31 lat usłyszeli zarzuty paserstwa. Z kolei 42 i 45-latek odpowiedzą również za kradzieże z włamaniem do trzech samochodów, co zagrożone jest karą do 10 lat więzienia. 38-latek usłyszał ponadto zarzut wprowadzania do obrotu środków odurzających, natomiast 31-latek odpowie za posiadanie narkotyków.

Na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec trzech zatrzymanych środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy.

Sprawa ma charakter rozwojowy. Policjanci pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Łodzi nie wykluczają kolejnych zatrzymań i dalszych czynności procesowych.

kom . Edyta Machnik

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