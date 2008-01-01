Areszt dla sprawcy napadu na kantor Powrót Drukuj Szybkie i skuteczne działania łódzkich policjantów doprowadziły do zatrzymania sprawcy napadu na kantor. 22-letni obywatel Kolumbii, który grożąc pracownicy przedmiotem przypominającym broń, ukradł pieniądze w różnych walutach, został zatrzymany jeszcze tego samego dnia na terenie Piotrkowa Trybunalskiego. Za rozbój grozi mu kara do 15 lat pozbawienia wolności. Sąd na wniosek prokuratora wystąpił z wnioskiem o zastosowanie wobec mężczyzny tymczasowego aresztowania.

Do zdarzenia doszło 19 czerwca 2026 roku w godzinach porannych w kantorze przy ul. Piotrkowskiej na terenie Łodzi. Do placówki wszedł mężczyzna, który w ręku trzymał przedmiot przypominający broń. Grożąc pracownicy, zażądał wydania pieniędzy. Kobieta, obawiając się o swoje bezpieczeństwo, przekazała mu gotówkę w różnych walutach o łącznej wartości przekraczającej 200 tysięcy złotych. Sprawca po rabunku oddalił się z miejsca zdarzenia. Przedmiot, którym posługiwał się mężczyzna został odnaleziony w pobliskiej okolicy i zabezpieczony do dalszych badań. Wstępne ustalenia potwierdziły, że jest to broń gazowa.

Natychmiast po otrzymaniu zgłoszenia policjanci rozpoczęli szeroko zakrojone działania poszukiwawcze. Na miejscu wykonano szczegółowe czynności procesowe, zabezpieczono ślady, nagrania monitoringów oraz przeanalizowano materiał dowodowy. Do działań włączyli się funkcjonariusze z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, Komendy Miejskiej Policji w Łodzi, Komendy Powiatowej Policji w Zgierzu oraz Komendy Miejskiej Policji w Piotrkowie Trybunalskim.

Dzięki bardzo dobremu rozpoznaniu oraz intensywnej pracy operacyjnej policjanci szybko ustalili miejsce pobytu podejrzewanego. Jeszcze tego samego dnia, około godziny 19.00, mężczyzna został zatrzymany na terenie jednego z hoteli w Piotrkowie Trybunalskim. To 22-letni obywatel Kolumbii. Podczas przeszukań odzyskano większość skradzionego mienia.

21 czerwca 2026 roku w prokuraturze usłyszał zarzut rozboju. Sąd na wniosek prokuratora zastosował wobec mężczyzny 3 miesiące tymczasowego aresztowania.

Za popełnione przestępstwo grozi mu kara do 15 lat pozbawienia wolności.